Goiânia recebe Mostra Mundi

Flamboyant recebe terceira edição do evento que trará o melhor do artesanato de diversos locais

Artesanatos da Índia, Paquistão, Filipinas, Dubai, Turquia, Peru, França e Tunísia estão representados na Mostra Mundi deste ano. A atração com entrada franca será realizada até o dia 1º de julho, no piso 1 (Praça da Cúpula) do Flamboyant Shopping Center.

Apostando na presença de expositores vindos de diferentes locais, o evento é uma oportunidade para aprender mais sobre a cultura de lugares exóticos e até de ícones do turismo mundial, bem como o significado histórico das peças de artesanato, muitas feitas à mão. Além de priorizar artigos inéditos a cada edição, outro ponto que garante sucesso absoluto de público à Mostra Mundi é a possibilidade de adquirir itens do acervo, que ficam à venda na exposição.

Os espaços da França e Tunísia prometem ser um dos mais visitados nesta edição. Os apreciadores do artesanato francês poderão, por exemplo, conferir caixas em madeira, feitas com a aplicação da famosa técnica de decoupage pelos descentes franceses e artesãos da oficina Casa de Baú. No espaço da Tunísia, os destaques ficam por conta de cerâmicas pintadas à mão e também da arte milenar de vidros soprados, presente principalmente em bibelôs, coloridos e finalizados à mão.

Fazem sucesso entre os visitantes, as essências naturais extraídas das flores do mediterrâneo e a mística e famosa Rosa do Deserto, uma pedra em forma de rosa que é encontrada no deserto do Saara. Uma curiosidade é que sua formação se dá através das variações climáticas da região, mas acredita-se, ser um amuleto da sorte. Por isso, uma cultura entre a maioria das casas tunisianas é ter uma rosa do deserto para dar sorte e prosperidade ao lar. Na Mostra, há ainda peças decorativas, utilidades, vestuário e artesanatos exóticos, que de maneira geral, sintetizam riqueza de detalhes, cores variadas e materiais diferenciados.

A Mostra é uma parceria do Flamboyant Shopping Center com a Korkmaz Arts & Crafts, que há oito anos desenvolve e organiza eventos no setor de artesanato nacional e internacional.