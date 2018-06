Goiânia recebe fórum de debate sobre ciência e religião

Estabelecer o diálogo entre o espiritismo e as ciências humanas e sociais é a proposta do I Fórum do Pensamento Social Espírita que começa neste sábado (9), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil OAB/GO, no Setor Marista, em Goiânia. O evento contará com as presenças de pesquisadores de Goiás, Minas Gerais e Brasília.

O destaque será a socióloga e historiadora Célia da Graça Arribas, da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. Célia é uma cientista que estuda o espiritismo dentro da universidade, unindo as teorias da ciências sociais com os preceitos dados nas obras básicas de Allan Kardec, principal precursor do espiritismo no mundo.

Célia é pesquisadora destaque no país, em 2010 ela foi entrevistada pelo apresentador de televisão Jô Soares (link da entrevista: https://globoplay.globo.com/v/1395680/ ) e projetou sua pesquisa para o contexto nacional. Desde então, tornou-se referência nos estudos sobre ciência e religião a partir de uma abordagem espírita. No Fórum, Célia Arribas, vai discutir as tensões entre ciência e religião e trará reflexões sobre ética e autoconhecimento, a partir de estudos filosóficos e sociológicos.

O Fórum

O Fórum é uma realização da Aephus- Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Na programação, está prevista ainda uma mesa redonda sobre “As religiões na política”, além de apresentações de pesquisas de autores que abordam a literatura e telenovelas espíritas, evidências científicas sobre curas por meio da imposição de mãos e segurança pública.

As inscrições e a programação completa podem ser acessadas no site www.aephus.com.br .

Programação

Local: Auditório da OAB Goiás – Setor Marista

Data: 09 e 10/06/2018

SÁBADO

13h – 14h Recepção e Inscrições

14h – 14h30 Abertura Oficial

14h30 – 16h Mesa Redonda e debate: As religiões no cenário político (Alberto Almeida e Luiz Signates- PUC-GO) – exposição e perguntas abertas ao público

16h – 16h20 Intervalo

16h20 – 19h Apresentação de trabalhos e debates

DOMINGO

09h – 10h30 Conferência: Espiritismo, da França para o Brasil: tensões entre ciência e religião – Célia da Graça Arribas (UFJF-MG) – exposição e perguntas abertas ao público.

10h30 – 12h20 – Apresentação de trabalhos e debates