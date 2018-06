Marconi: “José Eliton tem espírito público, grandeza, sabedoria e capacidade de trabalho”

“O governador José Eliton tem demonstrado uma habilidade incrível, uma capacidade de trabalho também invejável, e tem mantido todo o trabalho e ações do governo rigorosamente em dia. Sintonizado com a sociedade, conversando com todo mundo”, avaliou o ex-governador Marconi Perillo, ao se reunir com o governador José Eliton no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta terça-feira (06)

José Eliton agradeceu pela visita de Marconi, que retornou de viagem com a família, mas ressaltou ter acompanhado o passo a passo da agenda do governador na capital e no interior do estado. “Apesar de ter me desligado um pouco, acompanhei sempre a agenda e a rotina intensa do governador José Eliton. Visitas ao interior, agendas de trabalho aqui em Goiânia. Ações muito assertivas dele em momentos cruciais, como a greve dos caminhoneiros, o episódio dos menores infratores, e toda a agenda positiva do Goiás na Frente”, ressaltou.

Marconi afirmou, também, que estava muito feliz e tranquilo em relação à condução do Governo do Estado. “Posso dizer que sou muito feliz por ter sido substituído por uma pessoa com espírito público, grandeza, sabedoria e capacidade de trabalho do governador José Eliton. Muito feliz mesmo. Volto muito feliz e tranquilo em relação à condução do Estado”, declarou.

José Eliton, por sua vez, ressaltou que Marconi teve um descanso justo e merecido com a família durante alguns dias, e retoma uma agenda de trabalho também intensa, ajudando a construir um estado cada vez melhor. “Hoje estou tendo a alegria de tê-lo aqui conosco nessa lida, nessa batalha para que Goiás continue a crescer e a se desenvolver. Seja bem-vindo, governador, de volta à sua casa”, afirmou.