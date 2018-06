Senadora Lúcia Vânia enfatiza: “José Eliton é comprometido com o futuro do nosso Estado”

A senadora Lúcia Vânia disse que a entrega de cartões do programa Renda Cidadã representa mais um gesto de sensibilidade do governador José Eliton. “Ele sabe que existem milhares de pessoas desempregadas neste momento de crise; pessoas que estão passando dificuldades. Ele poderia pegar esse dinheiro e transformá-lo em obra física, mas preferiu investir no bem-estar das pessoas. Para o governador, as pessoas não podem ficar abaixo das cidades. Primeiro as pessoas, depois as cidades”, comentou, ao participar da entrega de 1561 cartões do Renda Cidadã, hoje pela manhã ao lado governador José Eliton, a moradores de Planaltina de Goiás.

O programa Renda Cidadã, lembrou a senadora, “não é um favor. O dinheiro que sustenta esse programa, saiu do bolso de todos os goianos. Portanto, recebê-lo é um ato de justiça, de distribuição de renda. O governo está devolvendo o dinheiro arrecadado do imposto que todos pagam em forma de beneficio”, salientou.

A senadora disse que o governador José Eliton cumpre o bom papel de um governo.

“Quando o governo é bom, ele devolve o dinheiro. Quando não é, ele coloca no bolso”- Lúcia vânia

“José Eliton é comprometido com o futuro do nosso Estado. É preciso que todos prestem atenção ao seu trabalho para poder valorizar sua luta. Ele vem do povo, conhece as dificuldades da vida daqueles que vêm do interior, sem dinheiro, em busca de estudos e trabalho. Hoje é um vencedor”, declarou.

Lúcia Vânia elogiou os programas Terceiro Turno na Saúde e Mais Segurança nos Terminais e anunciou que estava em Planaltina para homenagear o seu trabalho, a sua luta e o seu comprometimento com as causas públicas.

O prefeito Dr. David Alves fez questão de compartilhar com a população as principais obras que foram realizadas ou estão em andamento com recursos do Governo do Estado. Ele disse que tanto o governador José Eliton quanto o ex-governador Marconi Perillo cumpriram com todos os compromissos assumidos com Planaltina.

“Estive em São Paulo recentemente e tive oportunidade de conversar com o atual governador do Estado, Márcio França. Ele me perguntou o que o governo estava fazendo na minha cidade. Depois que nominei todas as obras e ajudas ele comentou: “Esse José Eliton é danado mesmo, hein?””.

O prefeito destacou, dentre as inúmeras obras do governo na cidade, o recapeamento e o asfalto novo em vários bairros; a sinalização das ruas e avenidas; o aumento do efetivo da Polícia Militar; a construção da Central de Flagrantes Virtuais; 400 cirurgias de catarata; a escola Padrão Século XXI; a patrulha do desenvolvimento e o estádio de futebol.

“Se não fosse o senhor, não estaríamos recebendo todos esses investimentos. Goiás precisa de pessoas como o senhor, firme em suas posições e sensível para resolver os problemas das cidades”, concluiu.