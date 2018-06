Bruna Linzmeyer fala sobre as mulheres no cinema no Fica 2018

Na sexta-feira (8) do Fica 2018, a atriz Bruna Linzmeyer e as diretoras Laís Bodanski e Susanna Lira falam sobre As Mulheres no Cinema e todos as questões que envolvem a luta da mulher por reconhecimento no mundo audiovisual. A primeira Mesa de Cinema do Fica 2018 será realizada às 11h, no Cora Café, Jardim da Casa de Cora Coralina. As Mesas de Meio Ambiente continuam no quarto dia de festival, com o tema A Nova Espiritualidade, com Frei Paulo Castanhêde e Mãe Flávia, no Convento do Rosário às 10h.

Também é dia de lançamento. Dagmar Talga lança o documentário goiano O Voo da Primavera no Cine Cora Coralina (UEG) às 20h30. Além disso, na Tenda Goiás, é promovido o lançamento do Projeto ECOENEL no Município de Goiás. O projeto é realizado em parceria com a Enel, Seduce, Fica/Idesa, Prefeitura Municipal de Goiás, Donizette Reciclagem, Escola Dom Abel e empresários. O evento será às 09h30 na Praça Goiás do Couto, Rua Damiana da Cunha, Setor João Francisco.

Gustavo Tavares promove um minicurso de Meditação na UEG – Unidade Universitária Cora Coralina, às 10h. Antes, às 8h, João Batista dos Santos e Fernanda Farias oferecem oficinas de vassouras tradicionais de Goiás, na Praça do Chafariz. Na UEG, a Dra. Lívia Mota dá uma oficina de Audiodescrição, das 9h às 12h. O coletivo ASCORALINAS promove duas oficinas: uma de gastronomia, às 8h30, e outra de bordado e poesia, às 14h, no Mercado Municipal.

Continuando a Mostra Fica 20 Anos – A Força de um Legado, são exibidos uma ficção e dois documentários na sexta-feira: o documentário brasileiro Recife de Dentro para Fora, de Kátia Mesel, vencedor do Grande Prêmio Cora Coralina, no Fica 1999; ficção brasileira Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho, vencedor do Troféu Acari Passos de Melhor Curta, no Fica 2010; e o documentário português Ainda há Pastores, de Jorge Pelicano, vencedor do Grande Prêmio Cora Coralina no Fica 2007. Eles serão exibidos no Cineteatro São Joaquim, às 22h.

Mostras Infantis

Neste ano é realizada a 10ª edição da Mostra Infantil – Fica Animado. Dessa vez a animação mineira Nimbus, o Caçador de Nuvens, de Marco Nick, será exibida no Cineteatro São Joaquim e no Cine Cora Coralina das 8h30 às 9h30. Além disso o Centro de Apoio Pedagógico aos Deficientes Visuais (CAP) promove uma Mostra Infantil com Audiodescrição, que exibirá três animações no Cine Cora Coralina às 10h30.

A programação musical da véspera de fim de semana conta com Cocada Coral, Fernando Boi e Banda e Almir Pessoa no Mercado Municipal, a partir das 21h, e, ainda, um show com Amigos do Samba, na Bodega Fantástica, às 23h.

Mesas de Cinema

Mesa 1 – As Mulheres no Cinema, com Lais Bodanski, Susanna Lira e Bruna Linzmeyer

Onde: Cora Café, Jardim da Casa de Cora Coralina

Quando: 11h