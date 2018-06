Governo de Goiás entrega mais de 5 mil cartões do Renda Cidadã em Anápolis

O governo de Goiás repassará 5.549 cartões magnéticos aos beneficiários cadastrados do programa Renda Cidadã em Anápolis, nesta sexta-feira (8). A solenidade será às 14h30, no Feirão da Vila Jaiara, e contará com as presenças do governador José Eliton, secretário Murilo Mendonça (Secretaria Cidadã), prefeito Roberto Naves, além de outras autoridades estaduais e municipais.

O Renda Cidadã é um dos principais programas de transferência direta de renda que beneficia a população economicamente vulnerável de Goiás. Executado pela Secretaria Cidadã, o programa oferece apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas, com valor de recebimento que varia de R$ 100 a R$ 160.

Os cartões serão repassados somente aos beneficiários já cadastrados e contemplados no programa em Anápolis. Para receber o cartão, o beneficiário deve levar documento pessoal com foto (RG ou CNH).

A Secretaria Cidadã iniciou em abril a entrega dos cartões do Renda Cidadã aos 50 mil novos beneficiários do programa em todo o estado. No total, serão mais de 100 mil famílias atendidas neste ano, com investimento anual de cerca de R$ 59,6 milhões.

SERVIÇO:

ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ

Local: Feirão da Vila Jaiara (Anápolis/GO)

Data: Sexta-feira, 8/6

Horário: 14h30