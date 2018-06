José Eliton, Marconi, Baldy e Lúcia Vânia entregam obras e benefícios à população de Ceres

O prefeito Rafaell Melo agradeceu ao governador pelas obras e benefícios, destacando que José Eliton dá continuidade aos governos transformadores de Marconi Perillo, responsáveis por garantir a Goiás a condição de um dos estados mais prósperos da Federação, líder na geração de emprego e renda

Um conjunto de obras e benefícios sem precedentes na história de Ceres foi entregue hoje pelo governador José Eliton, em companhia do ex-governador Marconi Perillo, do ministro das Cidades, Alexandre Baldy e da senadora Lúcia Vânia. A principal inauguração foi a revitalização do Centro Cultural Dr. Geraldo Pereira de Melo, fundamental espaço destinado a eventos culturais no município.

O governador agradeceu as presenças do ex-governador Marconi Perillo e do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, na entrega do mais novo espaço cultural do município. Repetiu que não esperem dele ir a qualquer lugar no estado para falar mal das pessoas e que sua maior disposição é trabalhar cada vez mais pelo crescimento do Estado. Enfatizou que esteve em Ceres num momento difícil, quando a cidade enfrentava o drama de uma enchente e que encaminhou soluções. “Agora, vamos juntos construir o melhor estado do Brasil e Ceres é parte importante nessa tarefa”, afirmou. Também voltou a reforçar que o foco da ação de seu governo “é o ser humano”, na perspectiva de garantir aos goianos qualidade de vida e oportunidades.

Na agenda de benefícios, José Eliton entregou 271 cartões do programa Renda Cidadã e escrituras a 36 famílias da Vila Mutirão, além de inaugurar o Colégio da Polícia Militar Hélio Veloso. Adiantou que voltará à cidade para inaugurar as obras de pavimentação da malha urbana, em fase adiantada, realizadas pela administração municipal com os recursos do programa Goiás na Frente.

Presente à solenidade, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, que em 2002 inaugurou o Centro Cultural Geraldo Pereira de Melo, ressaltou a importância da revitalização do espaço, um dos melhores centros culturais do País, que foi concebido na gestão do prefeito Valter Pereira de Melo, pai do atual prefeito, Rafaell Melo. “Estou muito feliz por voltar aqui e por estar acompanhando o governador José Eliton, que está fazendo um governo fantástico, avançando em políticas públicas, olhando com muito carinho por todos”, disse Marconi, ao afirmar que é uma alegria e uma tranquilidade ter confiado em José Eliton, “o homem público, hoje, mais preparado para administrar o Estado de Goiás”.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, que entregou cheque simbólico de R$ 2,1 milhões para obras de pavimentação urbana na cidade, disse que era “um prazer estar aqui ao lado do governador José Eliton”, ao destacar a importância das obras e dos benefícios entregues hoje pelo governador. “O governador faz um trabalho para que Goiás continue crescendo”, disse, chamando de “correria” a intensa agenda do governador nos municípios.

O prefeito Rafaell Melo agradeceu ao governador pelas obras e benefícios, destacando que José Eliton dá continuidade aos governos transformadores de Marconi Perillo, responsáveis por garantir a Goiás a condição de um dos estados mais prósperos da Federação, líder na geração de emprego e renda. “É um dia histórico para Ceres receber autoridades que muito têm feito pelo nosso Estado”.

A senadora Lúcia Vânia (PSB) cumprimentou o prefeito Rafaell Melo por priorizar investimentos em cultura, como a revitalização do Centro Cultural Dr. Geraldo Pereira de Melo. Lúcia disse que o novo espaço revela o olhar do prefeito para a cultura e sua visão administrativa moderna. “Este é um espaço que revela a preocupação que a cidade de Ceres sempre teve com a educação”, observou.

Para a senadora, os brasileiros precisam de uma única escola, não uma escola dos ricos e uma dos pobres, mas uma escola de qualidade para todos. Dirigindo-se ao governador José Eliton, Lúcia afirmou que o Estado de Goiás está em “boas mãos”, dada a preocupação do governador com os interesses maiores da população e as ações afirmativas a favor do desenvolvimento do Estado.

Acompanharam também o governador José Eliton os secretários estaduais Joaquim Mesquita (Gestão e Planejamento) e Carlos Alberto Leréia (Articulação política), os deputados estaduais Talles Barreto, Santana Gomes e Lincoln Tejota e o ex-senador Demóstenes Torres.