Piquenique no Parque Flamboyant promove doação e troca de livros literários infantis

Com o intuito de promover o hábito da leitura entre as crianças, a dupla de animadores de festa infantil Malu e Alê promovem, no próximo domingo, 10, o Pic Nic Literário. A ideia é arrecadar livros literários com a temática infantil, como a primeira etapa de um projeto voluntário que visa democratizar o acesso das crianças e jovens carentes ao mundo da leitura. O evento acontece no Parque Flamboyant (Guarda Municipal), a partir das 9h30.

Além da interação entre os pequenos e a doação e troca de livros infantis, o local também será palco de brincadeiras recreativas, teatro, cantigas de rodas e um show de animação com a dupla Malú e Alê. Segundo a organizadora, o evento mescla educação e cidadania. “O incentivo â leitura é uma importante ferramenta de transformação na educação. O hábito de ler promove um desenvolvimento da criança em todas as demais disciplinas”, enfatiza Malú.

Serviços

Pic Nic Literário

Parque Flamboyant (em frente ao prédio da Guarda Municipal)

Domingo, 10 de Junho, 9h30

Levar – lanche, toalha para sentar, livros para doar e trocar

Contatos – Malú e Alê – 62 – 984261418