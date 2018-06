TCMGO vai aos municípios para capacitar gestores

O TCM de Goiás inicia na terça-feira, dia 12, em Novo Gama, a série de Encontros Regionais 2018, com cursos de capacitação destinados, especialmente, aos prefeitos e vereadores, mas abertos a todos os cidadãos interessados em conhecer um pouco mais sobre as funções do Tribunal e as responsabilidades e deveres dos agentes públicos municipais na prestação das contas públicas.

O presidente Joaquim de Castro diz que o objetivo é ajudar os gestores. “Queremos que administrem com mais eficiência, menos desperdício e menos chances de terem as contas reprovadas no futuro”. Outros encontros estão programados para as cidades de Uruaçu, Jataí, Caldas Novas e Palmeiras.

As inscrições para os Encontros Regionais do TCMGO são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.tcm.go.gov/sophos