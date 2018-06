Carta ao Leitor: Tradição em pesquisa e responsabilidade

A Tribuna tem tradição na publicação de pesquisas de intenção de voto em Goiás. Nesta eleição, isso será mantido. E começa nesta edição, com o que queremos que seja uma parceria para toda a cobertura no primeiro e, se for o caso, no segundo turnos: um levantamento inédito do Instituto Exata OP.

A pesquisa é início. É ponto de partida para novas rodadas. Publicamos o que está registrado no TRE. O objetivo é ampliar o questionário. Novos candidatos já estão no jogo e mais dados podem ser apurados em desdobramentos vários, como índices espontâneos e rejeição. A disputa nacional, por exemplo, terá espaço garantido.

O mais importante é constatar que a cobertura do jornal está no rumo certo, como mostram os números. O jogo está truncado, indefinido, aberto. Exatamente como vem sendo destacado em análises, entrevistas, fatos de bastidores. Percepção e pesquisa, tudo junto e misturado, para que você, eleitor, possa formar sua opinião e definir o seu voto.

Acompanhar eleição é sempre um desafio. Este ano, ele parece ser maior por conta de muitos ingredientes novos: Lava Jato, impeachment, crise nacional. Se tudo anda incerto em Goiás, no Brasil não é diferente. Sabemos disso, consideramos isso na nossa cobertura e cuidaremos de manter o foco na qualidade da nossa produção.

A responsabilidade com a informação – assim como as pesquisas – é outra preocupação que a Tribuna cultiva em seus mais de 30 anos de vida. E não será diferente agora. Boa leitura!

Vassil Oliveira, editor