Inscrições para o Festival de Dança de Goiás vão até segunda

O prazo para a efetivação das inscrições para a Mostra Competitiva do Festival Internacional de Dança de Goiás terminará nesta segunda-feira (04). O evento, que está em sua sexta edição, será realizado entre os dias 04 e 08 de julho, no Teatro Sesi, numa iniciativa do Studio Dançarte, que pertence às irmãs Gisela e Ariadna Vaz. O festival conta com apoio do Governo de Goiás, por meio da Lei Goyazes, e do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD).

A Mostra Competitiva acontecerá em todos os dias do evento e terá entrada totalmente gratuita para o público. A lista de grupos e coreografias selecionados para essa mostra está disponível no site www.festivaldancagoias.com.br. Para efetivar as inscrições, os participantes devem enviar as fichas das inscrições e das coreografias selecionadas.

Junto com as fichas, deverão ser enviadas a documentação completa e a cópia do comprovante de pagamento das taxas das coreografias, para o e-mail festivaldancagoias@gmail.com. Os documentos solicitados são: autorização do coreógrafo, exceto para a modalidade Ballet Clássico de Repertório; autorização do uso de imagem; autorização para a participação de menores de 18 anos; e cópia autenticada da certidão de nascimento ou carteira de identidade de cada concorrente.

As modalidades da Mostra Competitiva são Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico Livre, Dança Contemporânea, Jazz, Estilo Livre, Dança de Rua, Sapateado e Danças Populares. As coreografias podem ser apresentadas em solos, duos, trios ou conjuntos, com exceção do Sapateado e das Danças Populares, que podem ser apresentados apenas por conjuntos.

As categorias são Infantil (de 7 a 9 anos), Júnior (de 10 a 12 anos), Juvenil (de 13 a 15 anos), Adulto (de 16 a 18 anos) e Avançado (acima de 19 anos). Os participantes do festival também poderão solicitar alojamento no Clube Ferreira Pacheco junto à organização do evento. O alojamento ficará disponível para uso entre os dias 02 e 09 de julho.

Prêmios e mais atividades

O Festival Internacional de Dança de Goiás oferece uma das melhores premiações em dinheiro entre os eventos da área no Brasil, totalizando R$ 49 mil. Esses prêmios especiais serão disputados entre os participantes da Mostra Competitiva. O Melhor Grupo Avançado ou Adulto receberá R$ 15 mil, enquanto os vencedores como Melhor Bailarina e Melhor Bailarino serão premiados com R$ 10 mil cada um.

Será feita a escolha da Bailarina ou Bailarino Revelação, de até 14 anos de idade, que receberá R$ 6 mil, o mesmo valor do prêmio para Melhor Coreógrafo. Já o Melhor Grupo Infantil será premiado com R$ 2 mil. O anúncio dos bailarinos e profissionais que receberão os prêmios especiais será realizado no último dia do evento.

Também serão distribuídas entre os participantes do evento bolsas de estudo em instituições de ensino de dança. Além da Mostra Competitiva, o festival contará com atividades como a Mostra Não Competitiva e workshops de diversos estilos de dança com profissionais renomados do Brasil e do exterior.