MDB lança Programa Mulheres Transformadoras em Goiás

O MDB Mulher promove neste sábado (09), a partir das 14 horas, encontro com pré-candidatas e lideranças políticas do partido para o lançamento do Programa Nacional Mulheres Transformadoras. O evento, que será realizado no auditório do Comfort Hotel, no Setor Aeroporto, tem o objetivo de discutir e estimular o empoderamento da mulher na política, estimulando a participação delas na militância partidária e, principalmente, disputando cargos eletivos para ocupar funções de relevância.

“Nos últimos anos conseguimos avançar no fortalecimento da presença da mulher na política, espaço tradicionalmente masculino, mas ainda precisamos ir muito além”, afirma a presidente do MDB Mulher, Cleuza Assunção, ex-prefeita de Britânia. “Dos 513 deputados eleitos em 2014, somente 10% eram mulheres. É um índice ligeiramente maior que o da eleição anterior, de 2010, quando 8,8% das cadeiras da Câmara foram ocupadas por mulheres. Então ainda temos diante de nós um abismo para ser superado”, afirma Cleuza Assunção.

Além da presença das pré-candidatas a deputada e do pré-candidato a governador Daniel Vilela, as prefeitas Zildinha (Doverlândia) e Milena Lopes (Jandaia) são algumas das oradoras, assim como as vereadoras Elinner Rosa (Anápolis) e Fabiana Lopes (Diorama). Estarão presentes também membros do MDB Mulher Nacional.