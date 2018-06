Teatrinho Cerrado terá edição especial em clima de São João

Brincadeiras, histórias temáticas, música e quadrilha improvisada integram a programação

O grupo Teatro Destinatário está preparando uma programação especial, já em clima de São João, para o Teatrinho Cerrado deste domingo (10). Brincadeiras, histórias temáticas, música e quadrilha improvisada integram a atividade, que começa às 15 horas, no térreo do Shopping Cerrado, próximo às Lojas Americanas. A entrada é franca.

A apresentação musical ficará por conta de Noel Carvalho. O músico vem diretamente de Pirenópolis e, ao lado de Daniel Pregnolatto e Rozinaldo Miranda, integra o grupo

​​Erotori Tori, que utiliza diferentes instrumentos melódicos e percussivos como violão, saxofone, pandeiro, alfaia e flauta em ritmos populares, entre eles samba e marchinha.

“Vai ser um pequeno arraiá com muitas histórias, cantigas de roda, toadas de boi, brincadeiras com o bumba meu boi e muita animação”, conta Luciano Di Freitas, um dos integrantes do Teatro Destinatário. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

O grupo do Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado faz parte da CCP (Cyrela Commercial Properties S.A.), que é uma das principais empresas de desenvolvimento, aquisição, locação, venda e administração de imóveis comerciais do Brasil. Atualmente, tem em seu portfólio de shoppings oito empreendimentos no país, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pará.

Somados, abrigam mais de 1,5 mil varejistas em ABL (Área Bruta Locável) total superior a 289 mil m², dados que colocam a CCP entre as maiores administradoras de shoppings do Brasil. Desenvolvidos dentro dos mais avançados padrões construtivos, esses empreendimentos se destacam pela arquitetura moderna e funcional, localização privilegiada, potencial de retorno e permanentes práticas de sustentabilidade relacionadas à segurança, saúde e meio ambiente.

Sobre o Teatro Destinatário

Criado em 2011, o grupo Teatro Destinatário apresenta espetáculos adultos e infantis em diversas cidades de Goiás e de outros estados, além de contações de histórias e atividades formativas para todos os públicos. Atualmente, o grupo conta com o espetáculo “Quecosô, Oncotô, Oncovô – Goiás singulares no plural” e a peça “Bumba, Meu Boi Estrela”. O Teatro Destinatário, que é composto pelos artistas Jéssika Hannder, Luciano Di Freitas e Ludmyla Marques, também atua no projeto Teatrinho Cerrado, do Shopping Cerrado, com espetáculos, oficinas e contação de histórias.

