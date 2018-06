Tribuna/Exata OP: Pesquisa mostra eleição aberta

Daniela Martins

A primeira rodada da pesquisa Tribuna do Planalto/Exata Opinião Pública mostra Ronaldo Caiado (DEM) à frente da disputa pelo governo de Goiás nas eleições de outubro. Na estimulada, o senador aparece com 35,5% das intenções de voto, seguido pelo governador José Eliton (PSDB), que busca a reeleição, com 14,1%, e pelo deputado federal Daniel Vilela (MDB), com 7,7%. O levantamento aponta que há muito espaço para os candidatos crescerem. A somatória de nulos e indecisos chega a 42,7%.

O senador Ronaldo Caiado é muito forte entre os eleitores do sexo masculino, com mais de 60 anos, curso superior e distribuídos nas classes B e C. José Eliton também vai bem no eleitorado masculino, que tem entre 27 e 34 anos, das classes C e A, com ensino médio. O deputado federal Daniel Vilela tem um eleitorado bem dividido entre homens e mulheres. São eleitores mais jovens, de 16 a 26 anos, da classe C e ensino fundamental.

Carta ao leitor: Tradição em pesquisa e responsabilidade

Senado

Nas eleições de outubro, os goianos vão eleger dois senadores. No momento da pesquisa, em abril, estavam consolidados como pré-candidatos o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o ex-senador Demóstenes Torres (PTB), o vereador por Goiânia Kajuru (PR), o deputado federal Pedro Chaves (MDB) e, buscando a reeleição, os senadores Lúcia Vânia (PTB) e Wilder Morais (DEM). Eles estão no levantamento Tribuna/Exata. Outros pré-candidatos, Fabrício Rosa (Psol) e Luís Cesar Bueno (PT), definidos ao longo do processo em andamento, também serão avaliados no próximo levantamento.

Na intenção de votos estimulada aparecem, por ordem, Marconi Perillo em primeiro com 21,2% da preferência do eleitorado; Kajuru, 13,1%; Lúcia Vânia, 12,9%; Demóstenes Torres, 8%; Pedro Chaves, 3,5%; e Wilder Morais, 3,1%. Eleitores indecisos representam 15% e de votos nulos, 23,1%.

Com relação ao segundo voto, na pesquisa estimulada, o quadro muda bastante. Lúcia Vânia aparece na ponta, com 12,3%; Demóstenes Torres tem 11,7%; Marconi Perillo, 7,4%; Kajuru, 5,9%; Pedro Chaves, 5,3%; e Wilder Morais, 4%.



Registro

A primeira rodada da pesquisa de avaliação política realizada pela Tribuna do Planalto com o Instituto Exata Opinião Pública, foi realizada de 12 a 31 de maio de 2018. Foram entrevistados 2.100 eleitores em todo o Estado. A pesquisa está registrada sob o número GO-08777/2018 e tem margem de erro de 3%.

Exata OP

O Instituto Exata OP é uma organização com corpo técnico de alta qualificação profissional e clientes consolidados. Com 20 anos no mercado, o instituto pesquisa áreas variadas: mídia, comportamento pessoal e institucional, políticas públicas, produtos de diversos gêneros, publicidade, comunicação, tecnologia, internet entre outros.

Nas eleições de 2018, o Exata OP acompanhará mensalmente o andamento eleitoral do estado de Goiás. O objetivo é o levantamento preciso de dados que possibilitem análise detalhada, imparcial e completa do pleito.

Segundo seu diretor técnico, Marcus Caldas, “a partir do ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, o Exata OP procura ser sempre um bom interlocutor”.

Sobre a Pesquisa Tribuna/OP, leia também:

Vassil Oliveira: Briga no Sendo vai definir jogo para o governo

Altair Tavares: Candidatos não têm projetos e o eleitor está distante