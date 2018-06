Bancos têm horário de atendimento especial nos dias de jogos do Brasil na Copa

A Associação de Bancos (Asban) informa que, conforme divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), serão adotados horários especiais de atendimento bancário nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018. Os horários especias serão os mesmos tanto para agências da capital como do interior do estado:

• Jogos às 9h: o atendimento ao público será das 13h às 17h;

• Jogos às 11h: o atendimento ao público será das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00;

• Jogos às 15h: o atendimento ao público será das 9h00 às 13h00.

Conforme determinação da Febraban, serão afixados nas agências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com antecedência mínima de 48 horas.

O expediente especial em dia de jogos da seleção brasileira atende a Circular n.º 3.897, emitida pelo Banco Central do Brasil em 09 de maio e, também, visa a segurança das agências e de transporte de valores.