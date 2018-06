Base aliada comemora crescimento de José Eliton nas pesquisas.

Segundo líderes, alta nas pesquisas é resultado de competência administrativa e do legado do ex-governador Marconi Perillo

Lideranças da base aliada estadual afirmaram neste domingo (10/6) que o crescimento do governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, nas duas pesquisas de intenção de votos para o Palácio das Esmeraldas neste fim de semana mostram que o tucano entrou definitivamente em uma trajetória de ascensão que resultará na vitória nas eleições de 7 de outubro. Na avaliação desses líderes, o crescimento é resultado da qualidade da administração e o legado dos governos ao lado de Marconi Perillo.

Presidente do PSDB de Goiás, o deputado federal Giuseppe Vecci avalia que a pesquisa Serpes, por exemplo, foi “esplendorosa” para os aliados do governo, e que a força da base aliada vai mesmo fazer diferença na eleição. “O governador José Eliton cresceu substancialmente, o candidato da oposição caiu. Isso reforça cada vez mais a tese de que, se nós engajarmos, se a base aliada estiver presente, nós ganharemos no primeiro turno”, projeta. Segundo Vecci, está claro que José Eliton representa “a continuidade de um salto de desenvolvimento, um estado que traz cada vez mais esperança para o povo goiano”.

Candidato à reeleição, o tucano saltou de 6,2% para 10% das intenções na sequência de levantamentos realizados pelo Instituto Serpes entre dezembro e junho, enquanto o senador Ronaldo Caiado (DEM) despencou de 44% para 38% e o deputado federal Daniel Vilela (MDB) caiu de 12,1% ara 5,6% das intenções. O índice de eleitores que afirmam que votarão em José Eliton é ainda maior na pesquisa ExataOP, divulgada neste sábado (9/6) pelo jornal Tribuna do Planalto. O tucano tem 14,1% das intenções de votos, Caiado tem 35,5% e Daniel Vilela aparece com 7,7%.

Para o deputado federal Roberto Balestra (PP), o crescimento de José Eliton é um reflexo direto dos resultados de sua administração, e que será mais conhecido do eleitor a partir de agora que assumiu o estado há cerca de dois meses. “Apesar de estar ao lado do ex-governador Marconi Perillo todos estes anos, ele era vice. E teve agora a oportunidade de ser governador, de mostrar o seu potencial, a sua qualidade”, pontua. “Então, acho natural que tenha havido esta mudança na pesquisa. Para ele é muito importante, é o reconhecimento do trabalho que ele desenvolveu nestes 60 dias”. O deputado assinala também o número alto de pessoas que não opinaram nas pesquisas. “Está muito alto. A tendência é que lá para agosto ir mudando esta situação”.

A deputada estadual Eliane Pinheiro (PSDB), por sua vez, está confiante em vitória do governador em primeiro turno. Ela avalia positivamente a pesquisa Serpes, encomendada pelo jornal O Popular, que, para ela, mostra a realidade que já se percebe nas ruas, por todo o estado. “O povo já começa a ver quem é o candidato do governo. O governador já está mostrando serviço e esta pesquisa o que o povo tem visto”, disse. “Tenho andado muito, tenho visto muitas obras, os prefeitos estão satisfeitos e todos estão trabalhando muito para que José Eliton seja reeleito”, testemunha.

Já o deputado estadual Lucas Calil (PSD) disse que o crescimento de José Eliton já era esperado pela base aliada e é fruto de um trabalho competente realizado a frente do governo pelo tucano. “Ele não parou um dia sequer, com uma agenda muito intensa, vendo as necessidades da população do estado, cumprindo com os compromissos feitos com as prefeituras, com um olhar municipalista”, enumerou. “A população de Goiás vem entendendo isso, a credibilidade do governador, que vai sendo mais conhecido em seu perfil empreendedor, de um gestor de verdade”, disse, projetando maior crescimento nas próximas pesquisas, assinalando a força da base no processo, principalmente sob a coordenação de Marconi Perillo.

O crescimento substancial e constante de José Eliton não foi uma surpresa para o deputado estadual Carlos Antônio (PTB). “Eu não tinha dúvidas do crescimento e da aceitação do governador José Eliton nas pesquisas . Primeiro, porque ele tem o perfil que os goianos gostam: trabalhador, dedicado, competente e de confiança. Tudo isso somado traz a convicção aos goianos de que o estado está bem governado, por isso o seu crescimento”, avaliou.

Com base também na surpreendente administração de José Eliton, e seus resultados, o deputado estadual Talles Barreto (PSDB) rechaça a hipotética ideia de quem ainda acredita em substituição da pré-candidatura da base. “Quem fala isso é quem vai perder a eleição, fica com medo e fica buscando motivos. Mas isso não desestabiliza a base, que tem garra e disposição”, afirma. “Nós sabemos que José Eliton tem tudo para ganhar a eleição”, disse, também, se referindo ao legado do projeto iniciado por Marconi Perillo.