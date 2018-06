Em visita à Feira Hippie, Daniel Vilela defende políticas de geração de empregos

Em visita à Feira Hippie de Goiânia, a maior a céu aberto da América Latina, o pré-candidato a governador Daniel Vilela (MDB) se comprometeu a trabalhar para potencializar o comércio local, divulgando o pólo têxtil pelo País, e falou sobre seu trabalho junto à Prefeitura para que os feirantes possam montar as barracas já nas sextas-feiras. Daniel estava acompanhado do deputado estadual Humberto Aidar (MDB), que também tem defendido a ampliação do funcionamento da feira.

“Essa é a maior feira a céu aberto da América Latina e movimenta, de acordo com seus representantes, 150 mil empregos diretos e indiretos. Isso a coloca entre as maiores empresas de Goiás e ela precisa ser valorizada como tal. O Brasil precisa conhecer este que é o segundo maior polo têxtil do país e movimentar ainda mais os negócios aqui, gerando mais empregos”, destacou Daniel.

Em virtude da crise econômica que resultou no aumento do desemprego nos últimos anos, os deputados se uniram em uma iniciativa para gerar ainda mais oportunidades aos 6 mil feirantes que trabalham na Feira Hippie. “Nós procuramos o prefeito Iris Rezende para levar o pedido desses trabalhadores para começarem a vender já na sexta-feira. O prefeito se sensibilizou e acatou o pedido, também defendido pelo Humberto, por vereadores da capital e pela primeira-dama Íris de Araújo”, revelou Daniel.

Para Divininho, presidente da associação que administra a Feira Hippie, Daniel é o homem certo para trazer o desenvolvimento que Goiás precisa. “Se Deus quiser, Daniel vai ser o nosso governador. Ele é o candidato que tem uma cabeça nova, o cara que pensa igual a gente”, afirmou. Divininho também destacou a luta de Humberto Aidar pelos feirantes. “Eu gostaria de registrar que, quando eu liguei a 1h da manhã para o deputado Aidar para reclamar de uma notícia que informava uma suposta revogação do local da nossa feira, ele me garantiu que iria apurar esse boato, mas que também ninguém colocaria a mão na feira. ‘Ninguém é doido de fazer isso e, se for, nós vamos para cima; então, pode ficar tranquilo, Divininho’”, recordou.

“O Aidar ainda me recomendou a procurar o deputado Daniel, por tudo o que ele representa, e sabe o que o candidato me disse na ocasião? ‘Pode ter certeza que eu estou aqui para lhe representar’. Eu sei que sem política ninguém vive. Então, temos que nos amparar nas pessoas certas. Daniel Vilela e Humberto Aidar são as pessoas certas, são eles que vão caminhar com a Feira Hippie. Eu gosto deles, porque eles colocam a cara a tapa, sempre”, defendeu Divininho.

Plano de governo

Em entrevista à Rádio da Feira Hippie, o pré-candidato falou sobre suas propostas para tirar o governo de Goiás do atual estado de letargia e implementar uma nova mudança no Estado através de uma gestão moderna, tecnológica e mais humana.

“O trabalho é um dos pilares desse projeto. Por isso, defendemos os feirantes e suas demandas. Aproveitamos para solicitar aos feirantes que contribuam com nosso projeto de governo com suas propostas, pois o nosso objetivo é melhorar as condições com ações efetivas e benefícios diretos, sem enrolação. Temos a obrigação de atender aos desejos dos goianos, que querem avanços, novas ideias e práticas depois de 20 anos em que um mesmo grupo permaneceu no governo estadual. A população está cansada de quem fala muito e trabalha pouco. Precisamos de uma nova mudança”, concluiu Daniel.