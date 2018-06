ENEL Distribuição Goiás alerta para riscos com rede elétrica durante a copa do mundo

Uso seguro da energia elétrica deve ser lembrado para a festa não terminar mais cedo

O mês de junho chegou e com ele veio o maior evento esportivo mundial, a Copa do Mundo, que será realizada este ano na Rússia. É época de enfeitar a rua com bandeirinhas e faixas coloridas, de soltar fogos e instalar antenas de TV, entre outros. Tudo para torcer pela Seleção Brasileira. Mas na hora de programar uma festa, seja na rua ou em casa, os cuidados com a rede elétrica devem ser sempre lembrados.

O manuseio de objetos arremessados ou em contato com a rede elétrica pode causar curto circuito e às vezes falta no fornecimento de energia elétrica, choque elétrico e até levar a morte, conforme explica o responsável pelos Projetos de Eficiência Energética da Enel Brasil, Adriano Faria. “Os enfeites deixam a festa mais alegre. Porém, bandeiras e fitas podem oferecer riscos se colocadas de maneira incorreta. Jamais se deve, por exemplo, utilizar a fiação elétrica da rua como sustentação.” O ideal é escolher bandeirinhas plásticas ou de papel e usar sempre barbantes de algodão ou fitilhos plásticos, pois outros materiais podem provocar choques elétricos. A amarração das bandeirinhas deve ser feita de poste a poste, com distância mínima de um metro abaixo da rede elétrica.

Se utilizar peças em tecido, tentar estendê-las em locais protegidos da chuva e do sereno. A umidade as deixa mais pesadas, aumentando o risco de se soltarem e tocarem na rede elétrica, podendo até romper fios energizados e atingir alguém. Vale ressaltar que os mastros (hastes) devem ser sempre de tubo plástico ou madeira. Depois de assistir aos jogos,lembre-se de desligar as ligações provisórias, a televisão e equipamentos de som da tomada, uma vez que, quando ficam ligadas, aquela luz do “stand by” continua consumindo energia.

Para iluminar e levar energia à sua festa, contrate profissionais qualificados para fazerem as instalações elétricas do local, no caso de realização do evento na via pública (rua e praça) deve ser feito um levantamento de carga e solicitar uma ligação provisória junto à Enel. Eles são devidamente preparados e equipados para realizarem esses serviços. É fundamental evitar emendas e isolamentos mal feitos em fios soltos no chão, principalmente em áreas molhadas. Vale também lembrar que ligações clandestinas, além de sobrecarregarem a rede e causarem acidentes, são consideradas crime. Muito cuidado também com a movimentação de escadas, andaimes, canos, antena de televisão, caçambas, veículos de grande porte, paredões de som ou qualquer objeto que possa tocar acidentalmente a rede elétrica.

Também é muito comum, na hora do gol, alguém da família deixar a sala de TV e correr para soltar fogos de artifício ou rojão na rua. Quando isso é feito próximo à fiação, os prejuízos são sérios, como danos à rede elétrica, falta de energia e até incêndios. Por isso, na hora de comemorar com fogos de artifício ou rojão, faça-o longe da rede elétrica.

Evite soltar pipas perto da rede elétrica porque elas podem enroscar nos fios com risco de descarga elétrica. Vale lembrar que materiais metálicos também não devem ser utilizados na fabricação desse brinquedo, pois conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque elétrico, podendo causar até a morte de uma pessoa. Em relação à pipa, o uso de cerol oferece mais um risco: ele corta a camada de borracha que reveste os fios de alumínio ou de cobre, criando a situação de transferência de corrente elétrica. Além disso, o uso do cerol também pode provocar acidentes com motociclistas.

Em caso de acidente

– O local deve ser isolado para que não haja aproximação de pessoas;

– Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desligada para, assim, manter a segurança e a integridade física dos presentes;

– Jamais tocar em fios partidos;

– Acionar o Corpo de Bombeiros no número 193 e a Enel pelo número 0800.62.0196.