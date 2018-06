“Estamos há 20 anos na oposição porque nunca concordamos com este governo”, afirma Daniel Vilela

O pré-candidato do ao governo de Goiás pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, disse nesta sexta-feira (8) que o partido e seus integrantes nunca estiveram aliados ao grupo que governa Goiás nos últimos 20 anos. “Nós, do MDB, é que estivemos esses anos todos na trincheira da oposição. E estivemos por um simples motivo: nunca concordamos com as práticas atrasadas do grupo que atualmente governa Goiás.” A declaração foi dada em reunião na casa do vereador e pré-candidato a deputado estadual Clécio Alves (MDB), no Parque Industrial João Braz, com a presença do prefeito Iris Rezende e da primeira-dama e pré-candidata a deputada federal Íris de Araújo.

A reunião contou com a presença de centenas de moradores da região Oeste de Goiânia. Em seu discurso, Iris Rezende falou sobre o comprometimento dos homens e mulheres que se dedicam à vida pública e destacou o caráter de Daniel Vilela: “Conheço Daniel desde menino e posso dizer da formação sólida que ele teve. Então quando venho aqui, numa reunião do Clécio, da Íris e do Daniel é porque eu sei que nenhum deles jamais vai envergonhar vocês.”

Primeira-dama da capital e pré-candidata a deputada federal, Iris de Araújo classificou Daniel Vilela como alguém “determinado e lutador”. “Daniel, você me convenceu pela sua presença, pela sua constância e sua luta”, afirmou Íris de Araújo. Daniel, por sua vez, destacou a luta da primeira-dama como pioneira na busca por mais espaços para mulheres no cenário político.

“Quando pouco se falava em participação feminina na política do nosso país, a Iris já era uma líder que andava por esse Estado, dialogava com a população mais humilde e estimulava a participação das mulheres. Ela nunca esteve atrás do marido político, sempre esteve ao lado e às vezes até à frente, de forma combativa e com uma folha de serviços prestados por Goiás”, afirmou Daniel Vilela. Iris de Araújo foi senadora e deputada federal por Goiás, além de ter forte atuação como primeira-dama do Estado durante os mandatos de Iris Rezende.

Anfitrião da noite, Clécio Alves, colega de Daniel na Câmara de Vereadores quando este exerceu o mandato, de 2009 a 2010, destacou a trajetória do pré-candidato ao governo: “Daniel, quero dizer a você que aprendi muito com você desde que fomos vereadores, depois você foi para a Assembleia e hoje está na Câmara dos Deputados ocupando a segunda mais importante função da Casa, que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Você tem um futuro promissor e será o próximo governador de Goiás”, disse, aos aplausos dos presentes.

Já Daniel destacou a característica combativa de Clécio e fez um alerta aos presentes, em tom de brincadeira: “Vocês vão ter que trabalhar muito para manter aqui em Goiânia e na região Oeste o maior apoio ao Clécio porque o que eu estou vendo este homem nadar por Goiás não é brincadeira. Ele está trabalhando muito ao nosso lado e com certeza ocupará uma das cadeiras na Assembleia Legislativa.”

Trabalho

Em sua fala, Daniel listou seu trabalho por Goiânia, como na articulação para que o município retome as grandes obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica. “Colaboramos com a retomada da obra do BRT, estamos trabalhando junto ao Tesouro Nacional para viabilizar recursos para recuperar a malha viária e contribuir com o avanço de Goiânia”. O deputado tem acompanhado o prefeito e integrantes da administração em agendas em Brasília em busca de recursos para a capital, além de direcionar emendas.

Daniel lembrou o histórico de realizações do MDB no governo do Estado e disse que a população anseia o retorno deste trabalho. Goiás precisa de um governo realizador e comprometido com ações que possam efetivamente colaborar com a melhora de vida dos goianos. Não um governo de propaganda, que fala muito e trabalha pouco. Precisamos inverter essa lógica e voltar a ter um governo trabalhador, realizador e que esteja de mãos dadas com a população.”