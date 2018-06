Linha Direta | Caiado focará centro goiano e Entorno do DF

O senador Ronaldo Caiado (DEM) deverá intensificar sua agenda em encontros na região central de Goiás e também no Entorno do Distrito Federal nas próximas semanas, mas sem deixar de visitar outras regiões do Estado. De acordo com avaliações de aliados do democrata, Caiado está muito bem nas regiões Sul, Norte, Oeste, Nordeste e Noroeste goiano, enquanto que precisa conseguir maior penetração no Centro e no Entorno, regiões consideradas mais fechadas para o senador. No Entorno, explica um deputado, Caiado já tem conseguido entrar e a estratégia é ampliar a gama de encontro com lideranças. Por isso tem ido todas as semanas até a região. Já em Goiânia e Anápolis, o senador ainda busca maiores alianças com lideranças para intensificar sua entrada, mas acredita que a aliança com emedebistas na capital dão uma certa segurança à pré-campanha.

“Voto impresso é o retorno à fraude eleitoral”

Carlos Velloso, ex-presidente do STF, comentando a decisão da corte de suspender a impressão de votos nestas eleições

Final

O deputado João Campos (PRB) apresentará nesta quarta-feira, 13, o relatório definitivo do Novo Código Processual Penal. O relatório recebeu críticas por supostamente cercear a atuação do Ministério Público. Campos prometeu rever alguns itens.

STF

Na última semana o parlamentar visitou o Supremo Tribunal Federal (STF) onde se encontrou com o ministro Marco Aurélio Melo e com a ministra Rosa Weber para tratar de alguns dos tópicos do CPP, provas ilícitas, audiência de custódia, etc.

Orientação

O Pros realiza nesta segunda-feira um minicurso em Goiânia para os pré-candidatos a deputado tanto estadual quanto federal pelo partido em Goiás. Objetivo é orientar sobre o que é permitido e o que é proibido em relação à campanha eleitoral.

Segurança

Tudo indica que a segurança pública continuará sendo um dos principais focos de críticas da oposição contra os vinte anos de governo do grupo político do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Nas redes sociais o assunto permanece sempre em voga.

Impasse

O PHS, que praticamente havia acertado sua aliança com Daniel Vilela, voltou atrás e não anunciou o apoio esperado ao emedebista. É que a antiga direção do partido – em disputa judicial com a atual – quer aliança com Caiado. Assim como a cúpula nacional do PHS, que foi procurada por Rodrigo Maia, para intervir.

1 Encontros

O Tribunal de Contas dos Municípios inicia na terça-feira, 12, na cidade de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, a série de Encontros Regionais 2018, com cursos de capacitação destinados, especialmente, aos prefeitos e vereadores.

2 Aberto

A intenção do órgão é apresentar as funções do TCM e as responsabilidades e deveres dos agentes públicos municipais na prestação das contas públicas. O encontro também é aberto a todos os cidadãos interessados em conhecer o órgão.

3 Auxílio

De acordo com o presidente Joaquim de Castro, o encontro também tem como objetivo ajudar os gestores a administrar com mais eficiência, menos desperdício, para que as chances de terem as contas reprovadas diminuam no futuro.

Acelerado

O ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito de Goiânia em 2016, Thiago Albernaz (SD-foto), tem andado em todo o Estado realizando sua pré-campanha a deputado estadual. O neto do ex-prefeito Nion Albernaz já contabiliza mais de 15 mil quilômetros rodados em visitas a lideranças e prefeitos em diversas cidades. Por enquanto, tem deixado os adversários de sua sigla para trás. Quando visitam uma cidade, Thiago já visitou.

Saída

O motivo da debandada do deputado estadual Iso Moreira do PSDB e por consequência da base aliada do governo tem nome: Jean Carlo (PSDB).

Explicação

É que Iso pretendia lançar seu nome a deputado federal com a desistência de Pedro Chaves (MDB) à reeleição na região, mas Jean passou a atuar por lá.

Intervir

Iso teria, então, solicitado intervenção do governador José Eliton no caso, mas não obteve sucesso. Irritado, deixou o PSDB e seguiu para o DEM.

Apoio

O deputado Jean Carlo, aliás, conseguiu apoio de mais um frigorífico para a sua campanha. Agora conta com dois: Fricó Alimentos e Super Frango.

Saída

Após 35 anos de trabalhos ininterruptos no Serviço Social do Comércio (Sesc), em Goiás, Giuglio Settimi Cysneiros deixou a instituição.

Diretoria

O anúncio foi feito na semana passada à imprensa. Cysneiros ocupava o cargo de diretor regional da instituição desde o ano de 2014.