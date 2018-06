“População começa a perceber a forma eficiente com que José Eliton lidera o governo do Estado”, afirma Marconi

Segundo ex-governador, governador crescimento de José Eliton nas pesquisas de intenção de votos é resultado da forma segura, firme e competente com que ele vem administrando o Estado

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou neste domingo que o crescimento do governador José Eliton (PSDB) nas pesquisas de intenções de votos para o Palácio das Esmeraldas é o reflexo da administração “eficiente e competente” que seu sucessor vem promovendo. “As condições estão postas para que quando a candidatura de José Eliton for lançada, ele esteja num patamar bem mais elevado nas pesquisas, com todas as condições de vencer, e vencer bem, essas eleições, fruto do trabalho que está sendo desenvolvido há muitos anos e sobretudo agora”, disse Marconi.

“A população começa a perceber a forma segura, tranquila, equilibrada e eficiente com que o governador José Eliton lidera o Governo do Estado”, disse o ex-governador, que acompanhou José Eliton nas comemorações dos 123 anos de fundação do município de Jataí neste domingo. “Os números são muito importantes, porque eles revelam um grande crescimento da pré-candidatura do governador José Eliton e, ao mesmo tempo, mostram um decréscimo de outras candidaturas”, afirmou Marconi, em referência aos números da pesquisa Serpes/O Popular.

Candidato à reeleição, o tucano saltou de 6,2% para 10% das intenções na sequência de levantamentos realizados pelo Instituto Serpes entre dezembro e junho, enquanto o senador Ronaldo Caiado (DEM) despencou de 44% para 38% e o deputado federal Daniel Vilela (MDB) caiu de 12,1% ara 5,6% das intenções. O índice de eleitores que afirmam que votarão em José Eliton é ainda maior na pesquisa ExataOP, divulgada neste sábado (9/6) pelo jornal Tribuna do Planalto. O tucano tem 14,1% das intenções de votos, Caiado tem 35,5% e Daniel Vilela aparece com 7,7%.