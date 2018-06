Rede Jovem Pró-Aprendiz tem ações em todo o país no “Vai que é Copa”

Jovens nos polos da Rede Jovem Pró-Aprendiz em todo o país já participam, a partir desta segunda-feira (11), de uma série de ações, dentro do projeto “Vai que é Copa”, em alusão ao Mundial de Futebol da Rússia, que se inicia na próxima quinta-feira (14).

Até a próxima sexta-feira (15), os jovens poderão acompanhar palestras com personalidades locais com temas relativos à Copa do Mundo, Países da Copa e curiosidades, apresentação de pesquisas e estudos sobre os países da Copa, feitos pelos jovens, além de brincadeiras e games e outras atividades educativas.

A abertura oficial da Copa do Mundo será às 11h30 desta quinta-feira. Em seguida, Rússia e Arábia Saudita entram em campo para a partida inaugural. A Seleção Brasileira estreia no domingo, contra a Suíça, às 15h.

As ações, além de impulsionarem o “clima de Copa do Mundo” entre os jovens, tem o objetivo de estimulá-los a realizarem pesquisas e adquirirem conhecimento, não apenas sobre o a história do Mundial, mas do país sede, dos demais países participantes e do futebol em geral.

“No Brasil, nós temos no futebol uma cultura muito forte, e isso é um processo que contribui para a aprendizagem dos jovens, que estão conhecendo os países participantes em relação a sua cultura, educação e economia”, explicou o superintendente da Rede Pró-Aprendiz, Valdinei Valério.

O Aprendiz na Torcida

Desde o mês passado, os jovens da Rede Pro-Aprendiz estão sendo incentivados a gravarem vídeos, com entre 20 a 22 segundos em média, com mensagens positivas à Seleção Brasileira. Um vídeo é escolhido por semana, editado, e se torna comercial, que vai ao ar no Youtube, no Canal rede Pró-Aprendiz.