Ronaldo Caiado e Wilder prestigiam Festival Italiano de Nova Veneza

Pré-candidato ao governo elogiou moradores pela festa e cobrou melhorias da administração estadual na infraestrutura

Os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, prestigiaram neste domingo (10/06) o Festival Italiano de Nova Veneza, a 60 quilômetros de Goiânia. O evento, que homenageia os colonos que fundaram a cidade, atraiu mais de 100 mil visitantes, sendo 40 mil somente no sábado. No cardápio, músicas, danças e comidas com sotaque e tempero oriundos da Itália.

Ronaldo Caiado e Wilder foram recepcionados pelo deputado estadual Major Araújo (PRP) e pelo vereador de Goiânia Paulinho Graus (PDT) e fizeram questão de cumprimentar os visitantes do festival. Ao circular pela estrutura, perceberam a necessidade de apoio do Governo de Goiás para ampliar o número de visitantes e dar mais conforto a quem prestigia o festival.

Logo na entrada da cidade, cuja rodovia não é duplicada, alguns visitantes reclamavam da falta de estacionamentos de carro e ônibus e também de equipamentos de auxílio aos visitantes, como mapas e bureaus de informação. Ronaldo Caiado cobrou da administração estadual uma melhorar a infraestrutura para a festa.

“Por parte dos expositores, o evento está próximo da perfeição e já pode ser considerado um dos maiores do Brasil. No entanto, percebo que a infraestrutura da cidade não está preparada para receber adequadamente o público de quase 50 mil pessoas, em média”, pontuou, ressaltando que a política turística de Goiás precisa ser aprimorada. “É preciso dar apoio às cidades com potencial turístico e criar condições para que elas possam atrair cada vez mais pessoas, gerando divisas e reconhecimento”, finalizou.

Ronaldo Caiado e Wilder Morais também receberam o carinho dos visitantes durante a festa, que pediram fotos, selfies e abraços. Com bons goianos, os democratas comeram pratos italianos como lasanha, polenta e o famoso macarrão da Nonna.

Comemoração

O domingo também foi um dia de comemoração. Logo que se encontrou com Major Araújo, Ronaldo Caiado puxou um coro de “Parabéns pra você” ao parlamentar do PRP, que completou 52 anos.

Grato pelo reconhecimento, Major Araújo frisou que Ronaldo Caiado reúne as condições necessárias que um político necessita para governar Goiás e a prova disso, segundo ele, é o reconhecimento da população que prestigiou o festival. “A visita dele ao festival abrilhantou o evento e é algo obrigatório para um político do porte dele”, comentou.

Concordando com o colega, Paulinho Graus acrescentou que Ronaldo Caiado pode dar uma dimensão superior ao festival gastronômico. “Poucos políticos possuem a liderança e capacidade intelectual e política que Ronaldo Caiado adquiriu ao longo do tempo. Tenho certeza que vai trazer ao festival o mesmo padrão de qualidade que terá na gestão pública do nosso Estado”, finalizou.