Marcos Abrão entrega computadores para escolas estaduais

O deputado federal Marcos Abrão (PPS) entregou nesta segunda-feira (11) computadores e livros para 25 escolas da rede estadual de ensino de Goiás. A doação foi viabilizada pelo parlamentar por meio de uma parceria entre a Câmara dos Deputados e a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (Seduce). De acordo com o deputado “a construção de um ensino público de qualidade é uma responsabilidade de todos e o caminho mais certo para a justiça social. É uma alegria poder contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos goianos melhorando a estrutura das nossas bibliotecas”, afirmou.

O secretário de educação, Marcos das Neves, agradeceu a doação e reforçou a importância dos equipamentos para as unidades da rede estadual. “São computadores e livros para dezenas de escolas, de diversas regiões do estado. Essa é uma ação muito louvável e que vem ajudar muito o funcionamento das nossas escolas, tanto no aspecto administrativo quanto pedagógico”, disse.

Segundo a professora Késia de Fátima, de Americano do Brasil, que recebeu computadores para a biblioteca do Centro de Período Integral “a quantidade de máquinas nos laboratórios de informática é insuficiente para atender a todos os alunos. Hoje a tecnologia é fundamental no processo de aprendizagem, para realização de pesquisas e expansão do conhecimento, por isso essa doação é tão importante”.