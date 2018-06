Raquel Teixeira apoia aprovação de projeto de psicólogo escolar

O projeto é de autoria do deputado estadual Francisco Jr (PSD), ele afirma que é necessário o olhar mais apurado de um profissional para impedir ações que possam causar traumas e problemas dentro do ambiente escolar, “É fundamental a presença nas escolas de um profissional qualificado, nesse caso um psicólogo escolar que possa fazer a interlocução e a orientação das diversas realidades da escola na comunidade educativa: aluno, professor, profissional da educação e família.”, explica o deputado.

A ex-secretária de Educação do estado de Goiás, Professora Raquel Teixeira, apoia o projeto apresentado pelo deputado e destaca a urgência para que essa propositura se torne Lei no Estado de Goiás.

“Nós vivemos em uma sociedade em que existe muita desagregação de valores e princípios, estamos vendo todos os dias jovens se suicidando e fazendo automutilação. A questão das competências socioemocionais são importantes para o equilíbrio do jovem na transformação em um adulto com inserção da sociedade.”, explica Raquel Teixeira.

Em audiência pública realizada no último mês de novembro, na Assembleia Legislativa de Goiás, a presidente da Comissão de Psicologia Escolar do Conselho Regional de Psicologia (CRP), Alba Cristhiane Santana, disse que a discussão sobre o tema não pode se restringir entre psicólogos. “Esse é um assunto que deve envolver a Secretaria de Educação, o Conselho Estadual de Educação, o Ministério Público, e todas as organizações que de alguma forma têm discutido esse tema.”, detalhou a profissional.

Alba também ressaltou que o profissional possui compromisso ético e político no ambiente escolar, porém, segundo ela, corre o risco de ser subestimado. “A inserção do psicólogo escolar no contexto educativo estará comprometida enquanto não houver uma melhor compreensão das formas de contribuição desse profissional”, alertou a psicóloga.