Workshop aborda Lei da Transparência e do Acesso à Informação

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Controladoria-Geral, em parceria com a Procuradoria-Geral, ambas do Município de Goiânia, promove nesta quinta-feira, 14, a partir das 8h, o III Workshop Treinamento e Capacitação. O evento ocorre no Salão Nobre, no 6º andar do Paço Municipal, e terá como expositores o promotor do Ministério Público Estadual Bruno Barra, além de um representante da Controladoria Geral da União. Na oportunidade, serão apresentadas inovações nas buscas da Folha de Pagamento da administração municipal, que passam a valer a partir de amanhã.

Restrito à participação de titulares das pastas que compõem a estrutura administrativa do Município de Goiânia, o Workshop terá como objetivo abordar a Lei da Transparência e os aspectos jurídicos da Lei de Acesso à Informação (LAI), com ênfase nas obrigações e na responsabilização de cada um para o cumprimento da legislação.

De acordo com os organizadores, os temas a serem trabalhados durante o evento pretendem esclarecer os gestores municipais da importância das ações a serem desenvolvidos em suas respectivas pastas, visando conscientizá-los sobre a responsabilidade pela alimentação do Portal da Transparência do Município, de forma que se atenda tanto à legislação quanto ao cidadão.