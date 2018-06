Governo de Goiás entrega mais de 3.400 casas

O trabalho do setor da habitação do Governo de Goiás, sob a responsabilidade da Agência Goiana de Habitação (Agehab), anda de vento em popa e continua a se desenvolver e a apresentar números significativos. Nos últimos dois meses, os primeiros da gestão do governador José Eliton, foram entregues, por meio da Agehab, 677 casas, 546 escrituras e 584 Cheques Mais Moradia. O número de casas entregues no primeiro semestre foi 3.486. Mais 30.174 novas moradias estão asseguradas para este ano.

Dois grandes empreendimentos serão inaugurados no segundo semestre. O Jardim do Cerrado 10 e o Buriti Sereno, com 1.080 e 832 unidades habitacionais, respectivamente. O investimento no Jardim do Cerrado 10 será de R$ 91.800.000,00, e no Buriti Sereno, R$ 66.560.000,00. Os recursos são dos governos estadual e federal.

As 30.174 moradias asseguradas estão definidas da seguinte forma: 22.602 unidades estão contratadas ou em contratação; e 7.572 casas estão em construção. O governo estadual também investiu este ano na reforma de moradias, com a destinação do Cheque Reforma para a pessoa com deficiência pelo programa Goiás na Frente Terceiro Setor, e na regularização fundiária. Foram liberados R$ 11.476.900,00 milhões para construção e reforma de moradias em 61 municípios, com reflexos diretos na geração de emprego e renda nessas cidades. Todo esse montante de trabalho na área habitacional vem corroborando o que diz o governador José Eliton, de cumprimento da meta de 30 mil moradias até o final deste ano.

Com relação ao Cheque Reforma para a pessoa com deficiência, por meio do programa Goiás na Frente Terceiro Setor, 31 municípios já foram conveniados, com 518 cheques entregues em seis municípios, totalizando R$ 1.554.000,00 em investimentos. Sobre as escrituras de casas, mais 29.710 estão em andamento na Agehab, das quais 7.198 já em fase avançada de regularização.