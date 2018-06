“Programa UEG em Rede vai ampliar acesso dos goianos à formação superior”, diz reitor

Nesta quinta-feira, 14, o governador José Eliton apresenta o Programa UEG em Rede, no Centro de Convenções de Anápolis. Através do UEG em Rede, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), em parceria com o Governo do Estado e com municípios goianos, vai oferecer cursos na modalidade Educação á Distancia (EAD), para milhares de goianos. O reitor da UEG, Haroldo Reimer, diz que o Programa UEG em Rede é um projeto inovador, que vai possibilitar aos goianos realizarem o sonho de cursar o Ensino Superior. Confira como foi a entrevista com Haroldo.

Como surgiu a ideia do Programa UEG em Rede?

A ideia do Programa UEG em Rede foi apresentada pelo governador de Goiás, José Eliton, após uma visita ao governador de São Paulo, Márcio França. Na ocasião, José Eliton conheceu a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), uma parceria entre a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual de São Paulo (USP), Universidade de São Paulo em Franca (Unesp), que oferece cursos de Educação à Distância a milhares de pessoas.

Qual é o objetivo do UEG em Rede?

O Programa UEG em Rede tem como objetivo universalizar o acesso, a presença e a participação da educação superior pública, gratuita e de qualidade na vida de todos os municípios goianos. A UEG, com o apoio do Governo do Estado, quer avançar na agenda da inovação com o cuidado das pessoas e para isso é importante abrir possibilidades para que mais goianos tenham a oportunidade de transformar o seu sonho em realidade.

Como o Programa UEG em Rede será executado?

Após o lançamento do UEG em Rede, os municípios goianos poderão aderir ao programa, de forma individual ou em consórcio. Na adesão individual, o município implantará um Núcleo Municipal do Programa UEG em Rede. Já na adesão por consórcio, os municípios envolvidos definirão em qual deles será implantado esse Núcleo, que atenderá todos os alunos do consórcio

Qual será a função da UEG e dos municípios do processo de adesão ao programa?

Os recursos oferecidos pela UEG no Programa, com o apoio do Governo de Goiás, serão: Corpo docente e de pesquisa (coordenadores de curso, professores formadores e professores tutores a distância); a plataforma online de Educação a Distância; o acesso individual de cada estudante à biblioteca digital; laboratórios móveis de pesquisa e prática científica e ainda a logística para deslocamento do seu corpo docente aos Polos EaD. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal, ao aderir ao Programa, deve disponibilizar um servidor público para atuar como Tutor Presencial do Núcleo do Programa no município; um Laboratório de informática com acesso à internet banda larga; salas de aula para encontros e eventos presenciais dos estudantes do município, de acordo com a demanda local; atração de demanda e divulgação do vestibular no município e também o transporte dos estudantes do município até o Polo EaD para os encontros presenciais.

Depois de concluído o período de adesão dos municípios, qual será o próximo passo?

Depois da adesão e contratação dos professores e tutores presenciais do Programa UEG em Rede, vamos realizar um seminário de preparação dos Núcleos Municipais do Programa, fazer a divulgação do projeto, lançar o edital, realizar o vestibular e então, dar início às aulas.

Quantas vagas serão ofertadas no Programa UEG em Rede?

A princípio, serão aproximadamente sete mil vagas, que serão oferecidas em parceria com a Univesp. Estamos pleiteando junto à Universidade Aberta do Brasil (UAB) e ao Governo Federal, mais aproximadamente seis mil vagas.

Quais cursos serão oferecidos pelo Programa UEG em Rede?

O Programa UEG em Rede oferecerá Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, em Projetos de Pesquisa, em Projetos de Extensão e em Eventos Acadêmicos. No seu primeiro ciclo, o projeto contará com os seguintes cursos, na modalidade graduação: Bacharelado em Administração (4 anos); Superior de Tecnologia em Gestão Pública (2 anos) e Licenciatura em Pedagogia (4 anos).

E na modalidade pós-graduação, serão: Especializações em Gestão Pública; Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde (18 meses cada).

Como os cursos serão executados?

Os cursos serão executados em rede, utilizando a Educação a Distância (EaD), mediada pelas tecnologias da informação e comunicação. Os estudantes acessarão os conteúdos dos cursos e realizarão suas atividades por meio da plataforma de Educação a Distância da UEG, acessada pela internet. Com isso poderão estudar nos locais que melhor respondam às suas necessidades.

Haverá encontros presenciais nos cursos do Programa UEG em Rede?

Na matriz curricular de cada curso do UEG em Rede são previstos encontros presenciais (um cada período de 30 a 60 dias), a serem realizados em um Polo de EaD que congregará os municípios participantes do Programa UEG em Rede. Em cada microrregião de Goiás será instalado um Polo EaD do Programa UEG em Rede, congregando os municípios participantes na microrregião. Os Polos EaD serão a sede dos encontros presenciais obrigatórios dos cursos e demais atividades do Programa.

Como o senhor avalia o projeto?

Acredito que o Programa UEG em Rede é muito promissor. Caracteriza uma nova fase da universidade, no sentido de inovar e universalizar a educação superior pública de Goiás. Graças ao apoio pleno do Governo de Goiás, vamos ajudar milhares de goianos a realizarem o sonho da formação