Executivos apresentam tecnologia que faz conexão entre inquilinos e proprietários de imóveis

Goiânia foi uma das cidades escolhidas para receber o aplicativo QuintoAndar, que está em expandindo do eixo Rio-São Paulo para o Brasil. Considerada uma imobiliária digital, a tecnologia permite fazer todo trâmite, desde a procura até a contratação, em menos de 24 horas, sem necessidade de fiador

Encontrar um imóvel, fazer uma visita virtual ou agendar a visita in loco, negociar o valor do aluguel, assinar o contrato, fazer vistoria, pagar taxas em cartórios e até assinar o contrato. Essas são as funcionalidades do QuintoAndar, aplicativo que promete facilitar e agilizar a conexão entre inquilinos e proprietários de imóveis. O aplicativo elimina a necessidade de apresentação de fiador, seguro-fiança ou cheque-caução pelo inquilino.

A novidade foi apresentada esta semana a profissionais do mercado imobiliário, durante um café da manhã seguido de um bate-papo com os executivos da QuintoAndar João Gonçalves (diretor de marketing) e Felipe Schucman (Head ofBiz Dev), sobre o uso de novas tecnologias no mercado imobiliário. Evento foi nessa semana no Hotel Mercure em Goiânia.

“Nós trabalhamos para acelerar este processo. Imagine que uma pessoa esteja passando por uma região, e de repente pense em morar naquele local. Ela pode fazer uma busca no nosso aplicativo e em questão de horas vistoriar o imóvel. Nós trabalhamos para que seja possível em 24 horas falar-se com o proprietário, assinar o contrato e à noite a pessoa possa pensar na mudança”, explicou o diretor de marketing, João Gonçalves.

A novidade também facilita a vida dos proprietários que podem anunciar o seu imóvel pelo aplicativo e ter a garantia de recebimento do aluguel, o que é bancado pela QuintoAndar, em caso de inadimplência por parte do locatário. O aplicativo também oferece a integridade do imóvel garantida em um valor de até R$ 50 mil ao final do contrato. Através do próprio aplicativo, o proprietário pode manifestar interesse em contratar o serviço. A plataforma digital faz contato com o dono do imóvel para levantar informações e depois providenciar um fotógrafo profissional para que o anúncio tenha a maior riqueza de informações possíveis. Eles só pagam apenas 8% do valor da locação e o primeiro aluguel.

Com operações iniciadas em 2013 em Campinas, São Paulo, ele chegou a Goiânia em abril. A cidade integra uma das 10 escolhidas nesta primeira etapa de expansão, após a consolidação no eixo Rio-São Paulo, onde já passaram mais de 60 mil imóveis pelo aplicativo. “Escolhemos Goiânia porque aqui identificamos uma alta conectividade entre os goianienses, além de ter um mercado imobiliário forte e resiliente, mesmo nos períodos mais difíceis da crise”, disse. Gonçalves.

A novidade agradou aos profissionais do mercado imobiliário. O corretor de imóveis Valdenir Divino ficou otimista com a possibilidade da locação sem fiador.”O aplicativo vai proporcionar mais agilidade e facilidade para a locação do imóvel”, acredita. Durante o evento, o QuintoAndar convidou os corretores de imóveis a se tornarem captadores do aplicativo, que tem um programa de sharing dos honorários recebidos com os parceiros.

Especialista no setor imobiliário, agora com atuação no mercado financeiro com lastro imobiliário, o engenheiro Rodrigo Meirelles é também consultor do QuintoAndar no Centro Oeste e participou do evento e mostrou aos corretores de imóves que a tecnologia chega para tirar o profissional das atividades operacionais e possibilitar que eles passem a atuar como consultores.

DNA Brasileiro

A ideia de simplificar a forma como são anunciados os imóveis, negociados os valores e fechados os contratos, surgiu a partir da experiência de dois jovens mineiros. André Penha, que deixou a cidade de Divinópolis para estudar Engenharia de Computação na Unicamp, e amargou todo o processo lento e burocrático de procurar e negociar a locação de um imóvel para se instalar em Campinas (SP). Como ele, Gabriel Braga, de Belo Horizonte, não se conformava com as infinitas idas e vindas, os trâmites de cartório e a complexidade do processo de aluguel.

Os dois se encontraram anos mais tarde, cursando um MBA na universidade de Stanford, berço de inovação e empreendedorismo do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde nasceram empresas como Google, Instagram e SpaceX.

“Tínhamos em mente o objetivo de criar uma empresa capaz de resolver um problema concreto das pessoas. E a forma de encontrar um imóvel no Brasil sempre chamou nossa atenção pelo nível de burocracia, a demora e a necessidade de apresentar garantias como fiador ou seguro-fiança, algo que nem sempre está ao alcance de alguém que precisa alugar”, afirma André.

As discussões evoluíram para projetos acadêmicos que destrincharam os problemas do setor imobiliário brasileiro e criaram soluções que despertaram o interesse de amigos, investidores e especialistas do setor. Em 2012, o QuintoAndar foi criado para colocar em prática esta visão. Desde então, o aplicativo promove uma transformação radical na experiência e nos ganhos concretos para proprietários e inquilinos.