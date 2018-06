Goiás na Frente já destinou recursos a 202 municípios

São 270 convênios assinados com as cidades goianas. Até o momento, foram repassados R$ 118,67 milhões de R$ 348,13 milhões que estão pactuados

Programa de parceria administrativa pioneiro no País, o Goiás na Frente já repassou recursos a 202 dos 246 municípios goianos, em uma ou mais parcelas, totalizando R$ 118,67 milhões. As obras estão espalhadas pelo Estado, em ritmo acelerado. Até o momento, foram celebrados 270 convênios, já que mais de um pode ser celebrado com cada prefeitura. São R$ 348,13 milhões pactuados, de uma previsão orçamentária de R$ 550 milhões.

O objetivo do governo estadual é atender os 246 municípios. Para tanto, é preciso que as prefeituras comprovem que estão com as obrigações legislativas em dia. Cabe ao Governo de Goiás repassar o dinheiro, fiscalizar a correta aplicação dos recursos e acompanhar o bom andamento das obras.

Conforme acordado pelo ex-governador Marconi Perillo e pelo governador José Eliton com os gestores municipais, ainda no início do programa, os municípios é que têm definido as áreas de aplicação dos recursos, de acordo com as principais demandas de cada cidade. A maior parte delas tem investido em obras de pavimentação e recapeamento asfáltico.

“Com diálogo, seguimos avançando na construção de um estado melhor para nossa gente. O Goiás na Frente é resultado dessa relação positiva com os municípios”, ressaltou José Eliton no mais recente repasse de recursos do programa, ocorrido no dia 30 de maio, quando 20 prefeituras foram contempladas com total de R$ 6 milhões.

O Goiás na Frente reúne investimentos da ordem de 9 bilhões, sendo R$ 6 bilhões do governo e R$ 3 bilhões advindos da iniciativa privada, e que alcança a todos os 246 municípios do Estado.