Em Rio Verde, Governo Junto de Você faz atendimento ao cidadão

A 64ª edição do Governo Junto de Você (GJV) teve início hoje (14/6), em Rio Verde, com a oferta de mais de 200 serviços do Governo do Estado, de hoje até domingo, a entrega de 1,7 mil cartões do Renda Cidadã, escrituras, computadores, kit’s escolares e R$ 7,9 milhões do Goiás na Frente à Prefeitura Municipal para a realização de obras essenciais para as comunidades de 32 municípios da região Sudoeste.

Por dificuldades de pouso na cidade, por causa do mau tempo, o governador José Eliton foi representado pelos deputados da região, o estadual Lissauer Vieira e o federal Heuler Cruvinel. A solenidade em Rio Verde contou com a presença do ex-governador Marconi Perillo, que foi como convidado.

De abril de 2013 a janeiro de 2018, foram realizadas 63 edições do GJV em 28 cidades goianas, perfazendo um total de 4,22 milhões de atendimentos. O programa conta com o apoio de 40 parceiros e já financiou obras de infraestrutura nas GOs-206, 050, 333, 174, 164, 527 e 501, totalizando 12 rodovias reconstruídas. O convênio do Goiás na Frente em Rio Verde é de R$ 6 milhões, dinheiro que está sendo investido em pavimentação asfáltica.

“Parabéns ao governador José Eliton pelo programa Goiás na Frente. Ele está no caminho certo, de dar atenção especial às pessoas, com uma política voltada para o cidadão”, disse o deputado federal Heuler Cruvinel.

Marconi lembrou que os dois criaram, juntos, o Goiás na Frente, “pensando nos prefeitos, mas, principalmente, no cidadão, com a ampliação e construção de hospitais, investindo em pavimentação urbana e na construção de escolas, por exemplo. São R$ 500 milhões do Tesouro Estadual destinados aos municípios”.

Segundo o deputado estadual Lissauer Vieira, “José Eliton é um governador que se preocupa com o bem-estar das pessoas, investindo nos programas sociais, mas sem se esquecer da infraestrutura, que tem feito toda a diferença em Rio Verde”.

“O governador fez os ajustes no momento certo e, neste momento de dificuldades pelo qual passa o Brasil, tem ajudado as prefeituras com o Goiás na Frente, com obras estruturantes”, enfatizou o deputado Lissauer Vieira.

O pacote de ações do Governo do Estado em Rio Verde compreendeu, ainda, a entrega de 1.681 cartões do Renda Cidadã, totalizando 1.927 famílias atendidas no município, com o valor mensal de R$ 100 a R$ 160.

A meta do governo, até o final do ano, é de ampliar o programa e beneficiar 100 mil famílias em todo o Estado. Em todo o estado já são 83 mil famílias beneficiadas e previsão orçamentária de R$ 59,6 milhões para 2018.

Casa Legal – A Agência Goiana de Habitação (Agehab) entregou 64 escrituras do programa Casa Legal a famílias de Rio Verde, dos bairros Dom Miguel, Maurício Arantes e Valdecy Pires. Já foram entregues 1.326 escrituras na cidade. Em todo o Estado o Casa Legal já entregou 20 mil escrituras em 52 municípios. O alvo é chegar a 30 mil escrituras.

Ainda em Rio Verde, foram entregues 132 computadores para 22 escolas. Foram distribuídos, também, 34.118 kit’s da merenda escolar (pratos e talheres) para 46 escolas de Jataí, Quirinópolis, Mineiros, Santa Helena e Rio Verde, que vão atender 16,7 mil alunos.