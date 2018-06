José Eliton entrega obras e leva benefícios à população de Paraúna

“Já entregamos benefícios em 111 municípios e já transferimos mais de R$ 110 milhões de reais para as prefeituras goianas”, diz o governador

O governador José Eliton colocou em funcionamento, na manhã de hoje, mais uma unidade do Vapt Vupt, desta vez na cidade de Paraúna. Recebido no pavilhão da Feira Coberta por uma multidão que lotou o espaço, ele entregou obras de recapeamento e pavimentação, realizadas com recursos do programa Goiás na Frente, cartões do programa Renda Cidadã e assinou o convênio para aquisição e reforma do Hospital Municipal, com investimentos de R$ 2,1 milhões.

Primeira vez que visita o município como governador, José Eliton disse que estava ali para reafirmar o compromisso que tem com o desenvolvimento, o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida da população de Paraúna. “Já entregamos benefícios em 111 municípios e já transferimos mais de R$ 110 milhões de reais para as prefeituras goianas, tudo isso feito com muito trabalho, seriedade e dedicação ao povo goiano”, disse.

Em seu discurso, o prefeito de Paraúna, Paulo José Martins, agradeceu ao governador José Eliton pelos benefícios destinados à cidade e ressaltou que sempre foi atendido em suas demandas, e também sempre encontrou o gabinete de portas abertas para atendê-lo. “O governador José Eliton e o ex-governador Marconi Perillo têm trabalhado com seriedade e feito a aplicação do dinheiro público de forma correta, sempre levando investimentos e benefícios a Paraúna e aos municípios goianos”, concluiu o prefeito.