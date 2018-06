Prefeitura realiza o 16º Arraial de Goiânia

Evento que ocorre no estacionamento externo do Parque Mutirama tem na programação concurso de quadrilhas

Enaltecendo o circuito junino da cidade, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) realiza nos dias 15, 16 e 17 de junho o 16º Arraial de Goiânia, no estacionamento externo do Parque Mutirama. Além de comidas típicas e apresentações musicais, o evento sediará a segunda etapa do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, promovido em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goias) com objetivo de fomentar, difundir e valorizar esse seguimento. A entrada é franca.

Confira a programação:

15/06 – Sexta feira

21:00 hs – Quadrilha Grupo Viva

21:40 hs – Quadrilha Raízes de Goías

22:20 hs – Quadrilha Flor do Cerrado

23:00 hs – Quadrilha Aconchego

23:40 hs – Quadrilha Arrasta Pé

16/06 – Sábado

20:00 hs – Quadrilha Balance

20:40 hs – Quadrilha Filhos do Sertão

21:20 hs – Quadrilha Arriba Saia

22:00 hs – Quadrilha Arraia da Capitá

22:40 hs – Quadrilha Renascer

23:20 hs – Quadrilha Caipirada Capim Canela

17/06 – Domingo

20:00 hs – Quadrilha Paixão Goiana

20:40 hs – Quadrilha Chapéu do Vovô

21:20 hs – Quadrilha Tradição

22:00 hs – Quadrilha Mandacaru

22:40 hs – Quadrilha Os Vagabundos

23:20 hs – Quadrilha Tradição e Ritmo (convidada especial da Secretaria Municipal de Cultura).

Dias 15, 16 e 17 de junho

Horário: A partir das 19h

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Entrada franca