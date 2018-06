UEG em Rede é lançada em Anápolis

O governador José Eliton afirmou nesta quinta-feira em Anápolis que a criação da UEG em Rede tem como objetivo democratizar ainda mais o ensino superior em Goiás, “com o horizonte na universalização”. Segundo José Eliton, os novos investimentos se somam aos já em curso, centrados na própria Universidade Estadual de Goiás (UEG) e na Bolsa Universitária.

É dever do Estado dar a todos o acesso à formação superior”, disse o governador, para quem cabe ao governo “fazer justiça com milhares de jovens que não têm onde fazer um curso superior”. Lembrou que em São Paulo, de onde veio a inspiração para o programa, mais de 400 mil alunos são beneficiados e que “em Goiás esse desafio será atingido”.

Lembrou ainda que a UEG em Rede é praticamente uma nova universidade que está sendo erguida em Goiás, proporcionando acesso à escolarização superior a quem ainda não teve condições de freqüentar uma universidade em espaço físico. Para ele, fazer isso nesse curto espaço de praticamente dois meses de governo é muito gratificante.

O UEG em Rede irá oferecer mais de 11 mil vagas em cursos de graduação e de pós-graduação, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão e em eventos acadêmicos. Estarão disponíveis os cursos do primeiro ciclo, de Graduação: Bacharelado em Administração (4 anos); Superior de Tecnologia em Gestão Pública (2 anos) e Licenciatura em Pedagogia (4 anos).

Pós-graduação: Especializações em Gestão Pública; Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde (18 meses cada). Todos serão executados pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede da UEG (CEAR), utilizando a Educação a Distância (EaD), mediada pelas tecnologias da informação e comunicação.

Os estudantes acessarão os conteúdos dos cursos e realizarão suas atividades por meio da plataforma de Educação a Distância do CEAR|UEG, disponibilizada via internet. Na matriz curricular de cada curso, são previstos encontros presenciais (um em cada período de 30 a 60 dias), a serem realizados em um Polo de EaD que congregará os municípios participantes do Programa UEG em Rede.

Em cada microrregião de Goiás, será instalado um Polo EaD do Programa UEG em Rede. Os Polos EaD serão a sede dos encontros presenciais obrigatórios dos cursos e demais atividades do Programa. Para realizar o Programa, a UEG oferece corpo docente e de pesquisa (coordenadores de curso, professores formadores e professores tutores a distância); plataforma online de Educação a Distância; o acesso individual de cada estudante à biblioteca digital; laboratórios móveis de pesquisa e prática científica e ainda a logística para deslocamento do seu corpo docente aos Polos EaD.

Para aderir ao Programa, as prefeituras devem disponibilizar um servidor público para atuar como Tutor Presencial do Núcleo do Programa; um laboratório de informática com acesso à internet banda larga; salas de aula para encontros e eventos presenciais dos estudantes do município, de acordo com a demanda local; atração de demanda e divulgação do vestibular no município e também o transporte dos estudantes do município até o Polo EaD da microrregião para os encontros presenciais.

A adesão dos municípios ao Programa poderá ser feita individualmente ou em consórcio. Na adesão individual, o município implantará um Núcleo Municipal do Programa UEG em Rede. Já na adesão por consórcio, os municípios envolvidos definirão em qual deles será implantado esse Núcleo, que atenderá todos os alunos do consórcio.

Conceitos – A EaD é uma tendência contemporânea consolidada de ensino-aprendizagem que favorece a inclusão e a democratização do ensino com qualidade. O Programa UEG em Rede, com profissionais qualificados nas áreas de negócios, gestão pública e educação, ampliará o acesso à educação superior nos municípios goianos e ajudará a fortalecer e atrair novas oportunidades para o desenvolvimento local.

A UEG foi criada em 1999, a partir de 12 faculdades espalhadas por Goiás e hoje conta com 45 unidades, quase todas com sedes próprias. Já são quase 100 mil alunos formados. Além de ampliar a quantidade de cursos e de novos câmpus, a UEG pretende alcançar ainda mais alunos com os cursos EaD.

A UEG vem cumprindo sua função social de combater as desigualdades regionais, promover o desenvolvimento e a melhoria da educação. Quando a universidade foi criada, em 1999, apenas 27% dos professores do ensino fundamental em Goiás tinham curso superior. Graças à UEG, hoje 98% dos professores já concluíram o ensino superior.