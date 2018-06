Vereadores de Aparecida recebem Lúcia Vânia

Em reunião na Câmara Municipal, senadora também conversou com secretária de Educação, uma das áreas prioritárias na atuação da parlamentar

Atendendo ao convite de vereadores, a senadora Lúcia Vânia (PSB) visitou a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, na última quinta-feira (14). A parlamentar foi recebida pelo presidente da Casa, Vilmar Mariano (MDB), e pelos vereadores Aldivo Araújo (PPS) e Hilário Giacomet (PSB).

Dezenove dos 25 vereadores se reuniram com Lúcia Vânia, que ouviu dos legisladores manifestações de reconhecimento ao trabalho da senadora pelo município. “Todos aqui conhecem a trajetória da senhora, uns conhecem até melhor do que eu”, disse Araújo.

“Na história de Goiás, poucos parlamentares já fizeram tanto pelo estado, pelo Brasil, como a senadora Lúcia Vânia. A começar, sobretudo, pelo PETI”, destacou o diretor de Comunicação, Donizete Santos, relembrando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando a parlamentar goiana comandava a Secretaria Nacional de Assistência Social.

Lúcia Vânia se disse emocionada pela mobilização de tantos vereadores de partidos diferentes. “Acho que isso é resultado de um novo momento do país. Todos nós, políticos, estamos em uma fase de reflexão, e isso está chamando nossa atenção para que essa unidade se faça, de forma a não prejudicar o município”, avaliou, defendendo que os interesses da sociedade fossem colocados em primeiro lugar.

O vereador Valdemir Souto (PR) ressaltou o compromisso de Lúcia Vânia quanto às responsabilidades que assume perante os municípios na busca por recursos, como as emendas parlamentares. “Não são emendas que falam que saem de Brasília e nunca chegam. As emendas da senhora chegam”, afirmou Valdemir.

“A senadora fez um bom trabalho e continua fazendo. E nos recebeu em Brasília muito bem”, observou Hilário.

Educação

Durante a reunião, a secretária municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, Valéria Pettersen, compareceu com a equipe de inclusão da pasta para discutir desafios do ensino especial na rede municipal de educação.

“A senadora tem nos ajudado nos Cmeis, para que a gente possa iniciar as obras, e outra demanda que nós trazemos é em relação a alunos especiais. Precisamos de fazer um ajuste de valor por aluno em relação ao MEC, porque ele demanda um atendimento diferenciado, e a senadora é presidente da Comissão de Educação e tem nos acompanhado, então é mais sensível em relação a isso. Ela tem nos ajudado com as obras e precisamos da ajuda dela no ensino especial”, falou a secretária.