Administração transparente

Prefeitura apresenta alterações no portal da transparência do município

Facilidades nos módulos de pesquisas da Folha de Pagamento da Prefeitura de Goiânia, disponibilizada no Portal da Transparência, foram apresentadas na última semana durante a terceira edição do Workshop de Capacitação e Treinamento para os servidores da administração, que visa sanar dúvidas e aperfeiçoar as ações desenvolvidas pelos colaboradores na alimentação do portal.

O evento foi promovido Controladoria-Geral do Município (CGM) e Procuradoria-Geral do Município (PGM) e ocorre durante todo o dia de hoje no sexto andar do Paço Municipal. Na abertura do evento, que foi divido em dois períodos, a parte da manhã foi dedicada aos titulares das pastas que com- põem a estrutura administrativa do Município e no período vespertino aos servidores das secretarias que alimentam o Portal da Transparência, o responsável pela CGM, Juliano Bezerra, apresentou as inovações nas buscas da Folha de Paga- mento da administração.

“Antes, o acesso se dava via um arquivo de PDF e dificultava o acesso aos dados, mas agora nós vamos disponibilizar as informações da folha de uma forma mais moderna e facilitada”, citou o Juliano, acrescentando que até em agosto o portal contará com alterações nas buscas dos módulos das receitas, despesas e contratos firmados com a Prefeitura de Goiânia. “O workshop é mais um oportunidade que possibilita aos servidores o intercâmbio de informações, além da melhoria na aplicação e fiscalização dos recursos públicos no âmbito do município”, ressalta.

Conforme intenção do Workshop, a cada edição uma instituição de controle é convidada para expor experiências e mostrar as habilidades desenvolvidas nas esferas aborda- das. Desta vez, por exemplo, o servidor da Controladoria-Geral da União (CGU) Dalton Rocha Pinheiro e o promotor do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) Bruno Barra vão relatar sobre a importância da alimentação dos portais de transparência dos munícipios.

A Lei de Acesso à Informação (LAI), conforme os expositores, veio para facilitar e deixar as contas públicas mais transparentes possíveis. “Por isso que a modernização e a facilitação são sempre salutar”, disse Dalton Rocha ao analisar solicitações feitas por cidadãos ao Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia. O expositor abordou, na visão da CGU, os aspectos jurídicos da LAI, com ênfase nas obrigações e na responsabilização de cada ente para o cumprimento da legislação.

Sobre o aperfeiçoamento dos servidores, o secretário municipal de Governo, Paulo Ortegal, que representou o prefeito Iris Rezende no evento, lembrou que resultado do workshop é a realização de um trabalho desenvolvido de forma clara, otimizando as ações e avaliações dos processos que tramitam entre os órgãos da prefeitura. “A sociedade precisa ter acesso aos dados da administração e, com isso, estamos trabalhando para melhorar o ranking da transparência entre as capitais e aperfeiçoar os nossos dados que estão sendo disponibilizados”, ressaltou.

Já a procuradora-geral do Município, Anna Vitória Gomes Caiado, relatou que as capacitações estão sendo periódicas e que a prestação de serviços de qualidade à população é o foco do Workshop. A responsável pela PGM acrescenta ainda que o trabalho em conjunto auxilia na melhoria da prestação de serviços. “O avanço das parcerias institucionais acelera o aprimoramento da administração pública nas di- versas atividades e garante a necessária interação entre os órgãos de controle interno e externo para melhor atender o interesse público e social, garantindo a legalidade dos atos da administração e cooperando enormemente para assegurar a eficiência operacional e transparência institucional”, afirma.