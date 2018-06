José Eliton lança curso de Medicina da UEG de Itumbiara

O ex-governador Marconi Perillo salientou que “a UEG entra na sua fase adulta como uma das instituições de ensino mais importantes do Brasil”

“Um estado que investe nas pessoas, olhando para o futuro, com investimentos em educação e inovação colherá, com certeza, bons frutos”, disse o reitor Haroldo Reimer

O governador José Eliton foi recebido com entusiasmo por estudantes e professores, que lotaram o auditório da UEG, para o anúncio do curso de Medicina em Itumbiara, pela universidade estadual. “Esse curso é importante para universalizar a oferta do serviço de saúde no Estado de Goiás”, ressaltou o governador que teceu comentários sobre o programa UEG em Rede, lançado ontem. Ele oferece formação superior a distância e “vai democratizar o Ensino Superior, garantido mais acesso, pois estamos fazendo com que essa modalidade de ensino chegue a todos os 246 municípios, protegendo quem mais precisa”.

José Eliton tem dito ao povo goiano, nas visitas que faz aos municípios para inaugurar obras e anunciar investimentos, que a educação é a chave que transforma a realidade e o futuro dos cidadãos. Seu governo tem dado prioridade absoluta a programas como o Bolsa Universitária, a oferta de Ensino Superior a distância, a valorização salarial dos professores, a expansão dos Colégios Padrão Século XXI, a criação da Faculdade do Esporte e, na tarde desta sexta-feira (15/6), em Itumbiara, o lançamento do edital do curso de Medicina da Universidade Estadual de Goiás (UEG), com vestibular previsto para 2 de setembro/2018.

Na avaliação do governador, a UEG “dá um passo ousado, um passo importante para a consolidação dessa Universidade como um grande centro de busca do saber. Assim a UEG se insere no seleto rol das grandes universidades brasileiras”, e destacou que “os alunos que vão fazer Medicina aqui poderão, talvez, no futuro, trabalhar no Hospital José Gomes da Rocha que vamos construir juntos”.

O ex-governador Marconi Perillo participou da solenidade e declarou ao governador José Eliton que eles são os responsáveis por escrever juntos “essa história, essa Universidade. Nós lançamos cinco cursos de Direito no ano passado e agora o de Medicina em Itumbiara. A UEG entra na sua fase adulta como uma das instituições de ensino mais importantes do Brasil”.

Prefeito de Itumbiara, José Antônio da Silva afirmou que José Eliton “é lembrado pelo povo de Itumbiara com o sentimento de gratidão, é reconhecido e tem o nosso apoio, pois nesses dois meses seu governo inovou e tem trazido inúmeros benefícios para a nossa cidade”. A prefeitura doou R$ 190 mil para a construção do Laboratório de Fisiologia no Campus Itumbiara.

O reitor da UEG, Haroldo Reimer, entende que a unidade de Itumbiara se transforma, com o curso de Medicina, no principal polo de formação de profissionais da área de Saúde da Universidade, e se consolida como um Centro de Excelência em Saúde. Ele abriu seu discurso dizendo que “quem olha rumo ao futuro”, ao se referir à administração de José Eliton, “deve pensar hoje nos investimentos que devem ser feitos, porque um estado que investe nas pessoas, olhando para a frente, com investimentos em educação e inovação colherá, com certeza, bons frutos no futuro”.

Medicina em Itumbiara – O curso de Medicina da UEG de Itumbiara vai oferecer, inicialmente, 24 vagas, compromisso assumido pelo governador José Eliton, assim como a criação do curso de Direito na UEG de Iporá.

De acordo com o edital, as inscrições para o curso de Medicina começam no dia 17 de julho e vão até o dia 15 de agosto. As provas objetivas e discursivas e a Redação serão realizadas no dia 2 de setembro deste ano.

A taxa de inscrição será de R$ 280,00. O resultado final será divulgado no dia 31 de outubro, com início das aulas em 18 de fevereiro/2019.

A UEG está perto de entregar o diploma de número 100 mil, com um histórico de excelência em todas as áreas. A UEG foi criada em 1999, a partir de 12 faculdades espalhadas por Goiás e hoje conta com 45 unidades, quase todas com sedes próprias.

Investimento em Itumbiara – O Governo do Estado já pagou quatro parcelas do convênio do Goiás na Frente à prefeitura de Itumbiara, no valor de R$ 5 milhões (pavimentação e recapeamento de vias urbanas). A reurbanização da Avenida Modesto de Carvalho está recebendo R$ 8,2 milhões em investimentos do Tesouro Estadual.

Outras obras compreendem a reforma de escolas, construção de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), reforma do Centro de Apoio Socioeducativo (Case), pavimentação da GO-309 (70% concluída), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Estação Elevatória de Água, habitação (R$ 31,3 milhões: 1.236 Cheques Reforma e 816 casas populares), Bolsa Futuro (1.000 contemplados), novo prédio do IML e o Renda Cidadã (1.308 beneficiários).