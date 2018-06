Linha Direta | Com Marconi, paz começa a voltar à base

Após o retorno do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) à agenda política, a paz e a união voltaram a reinar na base aliada, que vinha sofrendo embates principalmente entre representantes do PSDB, PP, PSB e PTB nos últimos meses. Prova disso foram os dois últimos encontros em Ceres, há duas semanas, e em Rio Verde, na última semana, quando integrantes do PP teceram elogios ao ex-governador e colocaram fi m às dúvidas do distanciamento do partido da base. O deputado Heuler Cruvinel (PP), que vinha tendo conversas com Daniel Vilela (MDB), esteve no evento e exaltou Marconi e o governador José Eliton (PSDB). O próximo passo, agora, é buscar conversas com a voz mais destoante da base até o momento: o presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, antes de assumir de vez a coordenação da campanha de Geraldo Alckmin à presidência da República.

“Eu tenho esse receio”

Carlos Marun, Secretário de Governo do Planalto, comentando sobre a possibilidade de prisão do presidente Michel Temer (MDB)

Avaliando

Apesar da proximidade com a base, o PP ainda considera observar como serão montadas as chapas proporcionais de MDB e DEM. Em avaliação interna, o partido pondera qual chapão seria melhor: o da base ou algum da oposição.

Resposta

Contra as chamadas Fake News que surgiram nos últimos dias contra si, Ronaldo Caiado lembra que em 43 anos de vida médica, ele nunca sofreu nenhum processo por conta de erros ou de má conduta. “É o desespero de quem não tem como atacar”, aponta.

Livro

Falando em Fake News, o ex-senador Demóstenes Torres (PTB) vem distribuindo livro sobre a história de sua cassação no Senado, após a Operação Monte Carlo. O ex- congressista se classifi ca como a primeira vítima das fake news da história…

Euforia

Demóstenes tem fi cado satisfeito com suas idas ao interior. O pré-candidato ao Senado vem sendo sempre um dos mais exaltados pelos eleitores em suas viagens. Resta saber se irá se refl etir nas pesquisas, nas quais tem andado empacado.

Ride

Mais dez municípios goianos passaram a fazer parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, na última quinta-feira, após sanção de lei pelo presidente Michel Temer. Passarão a receber recursos diretamente da União.

Copa 1 A Prefeitura de Goiânia defi niu horários especiais para o funcionamento do Paço e secretarias durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Quando os jogos da seleção brasileira de futebol forem pela manhã, o expediente começa às 14h.

Copa 2 Já quando as partidas forem realizadas no período vespertino, o expediente vai até as 13h. O decreto, assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB) e publicado na última semana, não se aplica a órgãos que trabalham em regime de plantão.

Copa 3 O Brasil, por enquanto, tem três partidas agendadas para a Copa. A primeira delas neste domingo, 17, contra a Suíça. O segundo, no dia 22, contra a Costa Rica às 9h, enquanto que o terceiro e último jogo será contra a Sérvia, no dia 27, às 15h.

Inocente

Em discurso na última semana durante evento promovido pela Seduce em Santa Helena, o governador José Eliton (PSDB) afi rmou que o ex-senador Demóstenes Torres (PTB) conseguiu “enfrentar adversidades e superar as injustiças”, para comprovar sua inocência em relação às investigações da Operação Monte Carlo. “Eu fi co feliz de ver um homem que atravessou momentos de extrema projeção, atravessou momentos de extrema difi culdade, mas perseverou para mostrar sua inocência”, ressaltou.

Adiado

O deputado federal João Campos (PRB) adiou a entrega do relatório do novo Código Processual Penal, que seria entregue na última semana.

Encontros

O parlamentar resolveu postergar a data para capitalizar ainda mais encontros com representantes da área da Segurança e da Justiça.

Ad Eternum

Previsto para ser entregue na última quarta-feira, 13, o relatório ainda não tem nova data de entrega. Talvez após a Copa do Mundo da Rússia.

Exaltado

O nome da ex-titular da Seduce Raquel Teixeira (PSDB-foto) foi lembrado pelo deputado estadual Talles Barreto (PSDB) na última semana.

Melhor

Durante sessão na Assembleia Legislativa, o parlamentar lembrou que o nome dela é o “melhor para compor a chapa majoritária da base aliada”.

Tucana

Apesar de estar no PSDB, Raquel Teixeira vem sendo cotada para a vaga de vice de José Eliton. Que também é cobiçada por outros partidos da base.