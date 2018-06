Mundo Bita fará apresentação única em Goiânia

Musical infantil “Nosso Mundo da Imaginação” será exibido no dia 24 de junho

Considerado o maior produto musical infantil da atualidade, o espetáculo “Show do Bita – Nosso Mundo da Imaginação” chega a Goiânia no dia 24 de junho. A apresentação, que já foi assistida por mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil, será exibida no Teatro Madre Esperança Garrido, a partir das 17 horas.

Criado em 2011 pela produtora pernambucana Mr. Plot, o Mundo Bita é uma animação brasileira que chama atenção pelas composições musicais originais, que reúnem uma diversidade de gêneros e ritmos, e pelo conteúdo focado no desenvolvimento infantil. As canções abordam temas como rotina infantil, respeito à natureza, amizade, igualdade, respeito, inclusão e solidariedade.

O repertório do espetáculo reúne grandes sucessos dos cinco trabalhos do Mundo Bita: “Bita e os Animais”, “Bita e as Brincadeiras”, “Bita e o Nosso Dia”, “Bita e o Corpo Humano” e “Bita e a Natureza”. O público poderá conferir, ao vivo, 14 canções, entre elas “Fazendinha”, “Meu pequeno Coração”, “A Diferença é o que Nos Une”, “Ela e Ele”, “Fundo do Mar”, “Dinossauros” e “Chuá-Tchibum”.

As músicas serão interpretadas pela cantora Flora, que acompanha o Bita e seus companheiros Lila, Dan e Tito, enquanto os personagens fazem coreografias divertidas e interagem com a plateia em uma aventura repleta de alegria e imaginação. A atração tem aproximadamente 70 minutos de duração.

Reconhecido como uma das maiores marcas do mercado infantil brasileiro, o Mundo Bita já conquistou 2 DVDs de Ouro e 2 DVDs de Platina pela Sony Music Brasil. O projeto, que é voltado para crianças de 1 a 7 anos, tem mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube e está presente em mais de 32 plataformas, incluindo Netflix, Vevo e Discovery Kids.

SERVIÇO

Show do Bita – Nosso Mundo da Imaginação

Data: 24 de junho de 2018 (domingo)

Horário: 17 horas

Local: Teatro Madre Esperança Garrido (Avenida Contorno, nº 241, Setor Central, Goiânia/GO).

Ingressos:

Plateia Superior – R$ 35 (meia)* | R$ 70 (inteira)

Plateia Inferior – R$ 40 (meia)* | R$ 80 (inteira)

Meia-entrada é restrita a crianças de 02 a 12 anos, estudantes, maiores de 60 anos, professores da rede pública e privada e portadores de necessidades especiais com um acompanhante. Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis durante a apresentação.