“Quando pessoas sérias governam, a vida dos cidadãos melhora”, diz Ronaldo Caiado em Formosa

O Entorno do Distrito Federal é a região de Goiás que mais reflete o desejo dos goianos por mudanças. É o que acredita o senador Ronaldo Caiado (Democratas), que participou na manhã deste sábado (16/06) de mais um evento lotado da frente de oposição Unidos para Mudar Goiás. O evento, organizado pelo prefeito Ernesto Roller (MDB), foi marcado por críticas ao atual governo pelo descaso com que trata a região.

“Aqui é muito forte o sentimento de que é preciso dar um basta no descaso com a saúde, na falta de segurança, no caos do transporte. Os moradores querem poder ser representados por homens com espírito púbico que não estejam envolvidos em escândalos e nem façam de seus mandatos balcão de negócios. O Entorno quer mudança e poderá ver que quando pessoas sérias governam, a vida dos cidadãos melhora”, garantiu.

Ao exemplificar, Ronaldo Caiado lembrou que os goianos hoje pagam a água mais cara do Brasil e assistiram o seu maior patrimônio, a Celg, ser vendido e o recurso transformado em mecanismo de pressão contra prefeitos. “Onde está o retorno para a sociedade dos altos impostos que ela paga em Goiás? Este governo já retirou a titularidade dos professores e reduziu o efetivo da polícia. O medo está disseminado, principalmente no Entorno. Temos hoje 55 mil goianos esperando por cirurgias eletivas”, lembrou.

Médico há mais de 40 anos, Ronaldo Caiado tem na saúde uma de suas principais bandeiras e planeja, se eleito, fazer uma verdadeira caravana da saúde por Goiás para zerar a fila de cirurgias eletivas e garantir a realização de exames no interior. Ele também planeja tirar do papel a proposta de regionalizar a saúde, levando os hospitais para o interior.

“Vamos montar uma estrutura capaz de fazer uma grande mobilização no Estado. Não me acovardo diante das dificuldades. Acredito em Goiás. Vamos poder fazer com que o doente crônico tenha um acompanhamento diferenciado. Será um outro modelo de respeito a quem necessita de atendimento”, ressaltou.

Facilitador

Anfitrião do encontro, o prefeito de Formosa Ernesto Roller afirmou que o encontro ficará marcado para a população da região. “Está na hora de termos um governo que nos apoie, nos ajude e seja um facilitador para o município. Lutem pela eleição de Ronaldo Caiado e Wilder Morais. A pré-candidatura deles vai de encontro aos anseios da população. Formosa quer solução para o problema da saúde. O povo não aguenta mais sofrer. Precisamos de um governo que responda as demandas da sociedade. Nos deem a chance de ter um governador amigo”, pediu o emedebista.

A segurança pública e a saúde serão áreas que terão atenção especial de Ronaldo Caiado, acredita o ex-deputado Marcelo Melo (Democratas). Esta é a expectativa principalmente da região do Entorno, que sofre com a falta de hospitais regionais e com a violência. “Não adianta comprar viatura e dizer que com isso vai resolver o problema da segurança, como o governo faz hoje. A nossa polícia é desvalorizada mas isso vai mudar”, assegurou.

Para ele, a saúde também terá um salto de qualidade. “Temos um médico que será governador. Ele vai atacar o cerne do problema que é a falta de regionalização da saúde. Por tudo isso estamos aqui de corpo e alma. Esse é o nosso dever, o de abraçar essa pré-campanha. Estamos aqui hoje felizes de ver que cada dia que passa essa caravana aumenta e nos dá a certeza que Goiás já escolheu Ronaldo Caiado governador”, comemorou.

O senador Wilder Morais (Democratas) mencionou o problema do transporte na região e garantiu que vai lutar para que saia do papel um projeto que liga Luziânia e Brasília via VLT, projeto em dobradinha com o pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Jofran Frejat.

“Fui eleito por um grupo do Sendo, com a liderança de Ronaldo Caiado, como relator do orçamento do transporte. Temos trabalhado para ligar Luziânia a Brasília. Me comprometi a arrumar o dinheiro. Vou colocar o dinheiro para que possa colocar o projeto em prática no ano que vem. É uma questão de honra. Vamos fazer a melhor gestão que Goiás já viu. Ronaldo Caiado vai usar o dinheiro público de modo certo e transparente”, garantiu.

Atenção com o Entorno

Representante do Entorno, o segundo suplente de senador Eládio Carneiro (MDB) também pediu atenção especial com a região. “Esta é uma região diferente das demais e vai demandar uma atenção especial. Temos dois problemas graves, que é a segurança e saúde. Sem hospitais regionais as pessoas vão continuar morrendo nas ambulâncias. Vale lembrar que a segurança pessoal do ex-governador Marconi Perillo e do vice, agora governador, tinha o mesmo número que o efetivo de Novo Gama”, criticou.

O deputado estadual José Nelto (Podemos), candidato à reeleição, pediu o compromisso de Ronaldo Caiado com obras que o atual governo abandonou. “Aqui em Formosa o ex-governador lançou a represa do Bandeirinha, que daria água para o povo. O dinheiro foi roubado e não teve um centavo ali. Peço que faça o compromisso de terminar a obra do Bandeirinha”, pediu. “A região também precisa de hospital regional com UTI para atender Formosa e o Entorno”, lembrou.

O pré-candidato a deputado estadual do Podemos, Guto foi secretário de Finanças de Formosa e deu o testemunho do descaso do atual governo com a região. Ele afirmou que espera que Ronaldo Caiado possa mudar esta situação. “Ronaldo Caiado vai nos trazer muitas benesses quando for nosso próximo governador. Que o senhor olhe por nós e nos ajude. Porque esse governo que está aí nunca trouxe nada para cá, exatamente nada. Tenho certeza que o senhor vai olhar por nós”, afirmou.

Esperança de mudança

Presente mais uma vez, o deputado estadual Iso Moreira (Democratas) lembrou que abraçou a pré-campanha por acreditar em Ronaldo Caiado. “Abracei essa luta, vim como soldado. Tenho coragem, sou destemido. Vim para dizer ao povo de Goiás que o senhor tem o melhor projeto. É médico, tem a vida simples, é humilde. Tenho certeza de que o povo de Goiás quer mudança. Ronaldo Caiado está preparado para assumir e fazer um bom governo”, afirmou.

O Delegado Waldir (PSL), pré-candidato à reeleição na Câmara, reafirmou também a crença no trabalho de Ronaldo Caiado. “Ronaldo Caiado vai descascar os abacaxis de Goiás com facão se for necessário. Tem um ex-governador que não conhece o Entorno de Brasília. Veio aqui e disse que passagem daqui para Brasília ia ser um real. Uma vergonha, uma mentira. Formosa não tem hospital de urgência. O Entorno está abandonado. É terra de ninguém. Ronaldo Caiado vai fazer a diferença”, garantiu.

Em seu discurso, o prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB), afirmou que com Ronaldo Caiado o Entorno deixará de ser conhecido como o corredor da miséria. “Aqui será conhecido como corredor do progresso e da riqueza, e não da miséria como hoje”, afirmou, emendando que o democrata representa a verdadeira renovação para Goiás.

“Fui presidente do MDB por dois mandatos. Numa eleição fizemos 61 prefeitos e na outra 62. Disseram que tínhamos de renovar. Vi apenas 30 prefeitos sendo eleitos. E estou vendo debandada de emedebistas. Não quero me acostumar a apanhar em eleição. O nosso partido começa a apaixonar por aquele que nos torturou. Por isso que tomei essa decisão. Sou Ronaldo Caiado governador de Goiás”, reforçou.

Ao comentar notícia publicada neste sábado pela imprensa, Adib Elias deixou claro que trabalha para eleger Ronaldo Caiado por ideal. “Eu não vou filiar no Democratas. Vou continuar no meu partido e ninguém consegue me expulsar. Maguito Vilela disse que é o jogo por cargos afunda política. Tenho certeza que os cinco prefeitos guerreiros aqui nunca falaram de cargos com Ronaldo Caiado. Não se pode colocar todos os políticos na mesma vala”, afirmou.

Também estiveram no evento os prefeitos emedebistas Paulo do Vale (Rio Verde) e Renato de Castro (Goianésia); o presidente da Câmara de Catalão, Deusmar Barreto (Democratas); a presidente do PMB, Rosi Guimarães; o presidente do PMN, Eduardo Macedo; o presidente metropolitano do Democratas, vereador Paulo Daher; o ex-deputado Marcelo Melo (Democratas); o suplente de senador Eládio Carneiro (MDB); o presidente licenciado da Faeg, José Mário Schreiner (Democratas), e pré-candidatos a deputado estadual e federal.