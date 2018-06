Águas Lindas de Goiás entrega título de cidadania ao governador José Eliton

O título de cidadão aguaslindense proposto pelo vereador Adérson da Modele, aprovado por unanimidade pela Câmara, foi entregue na manhã desta segunda-feira (18) ao governador José Eliton, durante solenidade ocorrida no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Antônio de Jesus, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

“Não há um gesto mais bonito do que o da adoção, que é nobre, tem capacidade de acolher, de abraçar. Só sabe a importância da adoção aquele que é adotado. E hoje, para mim, é um dia especial porque estou sendo adotado pela cidade de Águas Lindas”, discursou o governador em agradecimento.

“Continuarei a trabalhar com a política moderna, fazendo o bem, sem denegrir ou desmerecer os outros. É isso o que tenho feito e continuarei a fazer em todo o Estado”, acrescentou. “No segundo semestre, vou colocar em funcionamento a segunda etapa do Hospital Regional de Águas Lindas”, garantiu o governador. “Este é mais um compromisso que estamos resgatando com Águas Lindas”, reiterou.

O Hospital Regional de Águas Lindas, em pleno funcionamento, irá atender uma população estimada em 1,2 milhão de pessoas. Sua capacidade é de 150 leitos. Só em equipamentos oriundos da Europa, o Estado está investindo mais de R$ 30 milhões no hospital.

Hildo do Candango, prefeito de Águas Lindas, agradeceu ao governador José Eliton pelas parcerias. Destacou as obras do Hospital Regional e de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas com recursos do programa Goiás na Frente. “José Eliton é trabalhador e competente. É por isso que estou ao seu lado e continuarei a apoiar o seu governo”, salientou.

Na mesma solenidade, o governador entregou computadores a 27 escolas estaduais e inaugurou salas de aula de três unidades. Antes, esteve na Escola Vereador Érico de Souza para a entrega de 2.481 cartões do programa Renda Cidadã.

Com os cartões entregues hoje, Águas Lindas passa a contar com aproximadamente 3.500 famílias beneficiadas pelo programa. Em todo o Estado, o governo já atende a mais de 80 mil famílias e projeta chegar ao final do ano com 100 mil beneficiários. Por mês são destinados R$ 284 mil para o custeio do programa.

José Eliton destinou também 162 computadores a 27 escolas de Águas Lindas de Goiás, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo e Santo Antônio do Descoberto. Os computadores serão utilizados pelos setores administrativos e pedagógicos das escolas da rede pública estadual. São seis computadores por escola, um para a direção, um para a secretaria geral, um para a coordenação pedagógica e três para a sala de professores.

Esta é a primeira vez que o governo estadual destina computadores a todas as escolas da rede estadual ao mesmo tempo, proporcionando mais eficiência e rapidez nos processos administrativos e pedagógicos. Até agora, 2.022 computadores já foram entregues, contemplando sete regionais e 46 municípios.

A meta do governo de Goiás é beneficiar todas as 1.152 escolas estaduais até o final deste ano. A entrega dos equipamentos faz parte do Plano Estadual de Inovação e Tecnologia na Educação, lançado em março pelo Governo do estado. O programa inclui a capacitação de 1.171 servidores públicos, além de aplicativos como o Palma da Mão e o Aprender + Inovação.

Ainda na Escola Antônio de Jesus, José Eliton inaugurou obras de ampliação de salas de aula em três colégios estaduais de Águas Lindas. Os investimentos foram da ordem de R$ 440,9 mil.

O Colégio Estadual de Águas Lindas, no bairro Águas Lindas I, ganhou três novas salas de aula. Construída no Padrão Seduce, a unidade teve 164 metros quadrados de novas áreas construídas, com investimentos de mais de R$ 147 mil.

O Colégio Estadual Princesa Daiana, no Setor 08, também passa a contar com três novas salas. Os investimentos foram da ordem de R$ 146,9 mil. As obras foram executadas em um mês.

Outras três salas de aula foram construídas no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Centro da cidade. Nessa obra, também foram gastos R$ 146 mil. Águas Lindas de Goiás tem hoje 17 escolas que funcionam em turno intermediário, 10 escolas no Padrão Século 21 (delas, duas já foram inauguradas). Um colégio militar também foi criado.

No total, são 26.843 estudantes no município, sendo que 20.182 estão matriculados na rede estadual. São 824 professores e 333 servidores administrativos.

Antes de deixar a cidade, o governador visitou as obras de pavimentação de algumas ruas e avenidas de oito bairros que compõem o Complexo Pérola e que estão sendo executadas com recursos do programa Goiás na Frente.