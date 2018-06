Roubos em terminais foram reduzidos em 70%, diz Governo de Goiás

Em dois meses, o número de roubos contra usuários do transporte coletivo apresentou redução de 68,09%, em Goiânia. Furtos recuaram 43,64%, na capital. A comparação é de 19 de abril a 17 de junho de 2018, com igual período do ano passado. A queda da criminalidade é resultado da implantação do Batalhão de Terminal e do programa Viagem Mais Segura, que aumentou a sensação de segurança dentro dos terminais de ônibus.

As duas medidas fazem parte do programa Mais Segurança, lançado pelo Governo de Goiás, em abril deste ano. “Modernização, inteligência, valorização profissional e investimentos em equipamentos da melhor qualidade foram guias para a elaboração deste projeto”, ressalta o governador José Eliton.

Em Goiânia, o Batalhão de Terminal conta com efetivos fixos da Polícia Militar nos terminais do Eixo Anhanguera (Novo Mundo, Praça da Bíblia, Praça A, Dergo e Padre Pelágio). De meia-noite às 6 horas, os ônibus que fazem a linha do Eixo Anhanguera, os chamados “Corujão”, são escoltados por viaturas da PM.

O Viagem Mais Segura, por sua vez, conta com a participação da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Superintendência de Polícia Técnico-Científica. “Otimizamos o trabalho de todas as forças policiais e o resultado é que os usuários do transporte público já podem se sentir mais seguros”, afirma o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior.

Os principais terminais de Goiânia também receberam dispositivos de monitoramento por câmeras. A ideia é promover mais interação entre polícia e comunidade e permitir que a população faça denúncias e busque atendimento de emergência.

Além do policiamento ostensivo nos terminais, o Governo de Goiás também lançou, em maio deste ano, a Operação Ponto Final, que teve como objetivo combater infrações de menor potencial dentro dos terminais. A iniciativa foi realizada por meio de parceria entre Secretaria de Segurança Pública (SSP), Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Ministério Público de Goiás (MP-GO), Prefeitura de Goiânia e Rede Metropolitana de Transporte Coletivo.

Programa também aumenta sensação de segurança no transporte coletivo de Aparecida de Goiânia

Após apresentar resultados positivos na capital, o Governo de Goiás decidiu, no aniversário de 96 anos de Aparecida de Goiânia, expandir o programa Batalhão de Terminal. Na comparação de 19 de abril a 17 de junhodeste ano com igual período de 2017, o número de roubos contra usuários do transporte coletivo caiu 46,15%, ao passo que furtos retrocederam 36,67%.

Ampliação

O Batalhão de Terminal também foi implantado em Luziânia. Um dos principais objetivos é garantir mais segurança à população do Entorno do Distrito Federal que utiliza o transporte coletivo.

A ação prevê policiamento 24 horas em todos os terminais, no momento em que a população utiliza o transporte coletivo para se dirigir à escola, ao trabalho ou para retornar à sua casa. Esse é o nosso objetivo, dar segurança a toda a população, isso é Goiás avançando sem parar”, disse o governador às pessoas que estavam no terminal de ônibus.

Mais Segurança

Um dos principais objetivos do programa é reduzir, ainda mais, os indicadores de criminalidade em todo o Estado, além de garantir mais sensação de segurança à população. Além das ações ostensivas, o programa também conta com ações de valorização e aparelhamento das forças policiais, além de modernização de serviços oferecidos à população.