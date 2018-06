Futebol | Paixão Mundial

Pablo Henrique Oliveira

Especial para a Tribuna

Em meados de maio de 2017 eu era um dos três estrangeiros em um ônibus completamente lotado, com algumas pessoas inclusive tendo que ir em pé, no meio do Vietnã. Os únicos que eu tinha contato ali eram os dois americanos que viajavam comigo e um amigo vietnamita que conhecemos no país, mas mesmo sem conhecer a todos, passei as horas seguintes dançando, cantando, rindo e tentando me comunicar com os outros quase 40 vietnamitas que ali estavam, todos vestidos de vermelho, uniformizados, e com uma animação sem igual. Estávamos indo assistir um jogo de futebol fora de casa, entre Hai Phong, time da cidade na qual eu estava morando naquela época, e o time de Ninh Binh.

Eu nunca tinha feito algo do tipo no Brasil. Nem mesmo era muito de ir ao estádio assistir aos jogos do meu próprio time. Porém acho que a empolgação de estar em um lugar tão diferente e a vontade de experimentar coisas novas me fizeram aceitar o convite para essa viagem, afinal nosso amigo vietnamita, Mr. Tio, disse que pagaria tudo pra gente: passagens, ingressos, comida e até umas cervejas. E esse foi um dos momentos que me fizeram acreditar ainda mais em uma das teorias que criei durante minhas viagens: nós brasileiros ou os europeus temos os melhores times e os melhores campeonatos, mas não somos necessariamente os povos mais apaixonados por futebol do mundo. A paixão pelo esporte é universal, e é tão grande quanto em qualquer lugar do planeta!

“Nos lugares mais exóticos do mundo, que passam pelas mesmas dificuldades do brasil, é que fui entender o que significa de verdade amar o futebol”

Não quero desmerecer ninguém, nenhum torcedor, e nenhuma paixão pelo esporte, mas, convenhamos, é mais fácil ser torcedor quando seu time ganha títulos e mais títulos, títulos de maior expressividade, títulos internacionais! É fácil ser torcedor quando seu time revela craques todos os anos, jogadores que se tornarão ou já se tornaram lendas, quando o nome do seu time está em todos os noticiários, quando a televisão mostra todos os jogos do seu time, quando seu time tem dinheiro para comprar aquele jogador que o mundo todo ama. Agora, imagina torcer fervorosamente para um time pequeno, em um país sem a mínima tradição, a ponto gastar dinheiro viajando para outra cidade para ver esse time jogar, em um estádio pequeno, em um campeonato desconhecido! E eu nunca vi uma torcida tão animada, tão alegre, mesmo depois que o jogo terminou empatado! Pra mim, aquilo era a definição de paixão pelo futebol.

Tenho muito a agradecer a Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar e outros inúmeros jogadores que sem querer me ajudaram a fazer amizades e a ter algumas experiências divertidas pelos lugares por onde viajei. Tanto na Ásia quanto na África, continentes sem expressão no futebol, quando eu dizia que era brasileiro as pessoas geralmente abriam um grande sorriso e começavam a falar nomes de jogadores do nosso país, como se eu fosse um desses jogadores, como se seu ídolo estivesse ali na sua frente. E quando marcávamos de jogar futebol, o mero fato de eu ser brasileiro já fazia com que as pessoas me quisessem no time, por acharem que eu era tão bom quanto esses jogadores.

Muitas vezes as pessoas que eu encontrava nem falavam inglês, ou seja, nossa forma de comunicação era por nomes de jogadores de futebol, como se tivéssemos criado nosso próprio idioma. Me lembro desse senhor que morava na casa ao lado da minha, no Vietnã. Ele não falava absolutamente nada de inglês, e eu não falava absolutamente nada de vietnamita, porém algumas vezes nos reuníamos em sua casa para assistir a algum campeonato europeu. Ficávamos sentados um ao lado do outro, com o silêncio sendo interrompido apenas pelas expressões de alegria ou tristeza quando um gol era marcado ou um chute ia pra fora, ou quando um jogador brasileiro pegava na bola e meu vizinho começava a repetir seu nome. Mesmo sem falar o mesmo idioma, falávamos a mesma língua.

Nessas andanças pelo mundo, encontrei crianças que mal falavam “oi” em inglês, mas que conseguiam dar as escalações completas do Manchester United, Chelsea, Barcelona ou Real Madri em uma vila bem pobre no interior da Zâmbia, participei de uma pelada com egípcios, ingleses e alemães numa praia na Tailândia, joguei bola com árabes e americanos em um campo universitário nos EUA, fiz até parte de um time, com uniforme e tudo, com angolanos, sul africanos, moçambicanos e outros estrangeiros que viviam no Vietnã! Joguei futebol no videogame com vietnamitas, brasileiros, franceses e até com um argentino, de quem obviamente ganhei de lavada. Encontrei pessoas vestindo camisas da nossa seleção por todo o mundo, do Camboja ao Malawi, da Índia à Indonésia, e vi inclusive uma foto gigante do Hulk, aquele da seleção, em uma estação de trem na Rússia. O futebol era uma das formas mais fáceis que eu tinha de iniciar uma conversa; parecia que assim que eu falava que gostava e jogava futebol, criávamos um laço de amizade instantâneo. O mundo respira futebol!

Foto: DivulgaçãoEntendo que em momentos difíceis como que estamos passando em nosso país é difícil conseguir pensar em Copa do Mundo. Muitos vão falar que futebol é algo inútil, que são bilhões de pessoas pobres assistindo 22 milionários correndo atrás de uma bola. Mas em alguns dos lugares mais exóticos do mundo, lugares que passam pelas mesmas dificuldades que passamos ou até mais, é que fui entender o que significa de verdade amar o futebol, bem como sua importância.

O futebol é muito mais que um simples esporte. O futebol consegue trazer felicidade para pessoas que não têm quase nada, o futebol é capaz de unir até mesmo povos completamente distintos, o futebol gera oportunidades, gera sonhos, gera esperança. São bilhões de pessoas no mundo que, apesar de suas diferenças religiosas, políticas e culturais dividem uma mesma paixão. Na medida em que fui viajando, percebi que não existe mais essa coisa de o Brasil ser o “país do futebol”. Somos o planeta do futebol!