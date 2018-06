Katia Maria sai na frente e lança Modelo de Gestão

Projeto que busca a gestão integrada, participativa e descentralizada foi apresentado em coletiva de imprensa no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores

Na manhã desta quarta-feira (13), a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Governo de Goiás, Katia Maria, saiu na frente e lançou seu Modelo de Gestão em coletiva de imprensa no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Kátia quer implantar um modelo de gestão integrada, participativa e descentralizada para modernizar a máquina pública. O método busca garantir a promoção da qualidade de vida do povo goiano com foco no desenvolvimento socieconômico sustentável, com distribuição de renda, emancipação cidadã, preservação ambiental e participação popular. “Os outros partidos dizem que vão gerar trabalho e renda para a população, mas como se eles apoiaram essa reforma trabalhista e os projetos que trouxeram desemprego e concentração de renda? Estamos apresentando um modelo de gestão integrado, moderno e sólido, que descentraliza os serviços, os investimentos e as oportunidades, trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais diretamente para a população”, afirma Katia Maria.