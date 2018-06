Lançada campanha Pipa sem Cerol 2018

Pelo décimo ano consecutivo, a Prefeitura de Goiânia realiza a campanha Pipa sem Cerol. O lançamento da ação será nesta terça-feira, 19, às 9h, na Praça Independência, no Jardim Bela Vista, com uma programação que inclui contação de histórias, brinquedos cantados, slackline, pula-pula, escorregador e atividades recreativas.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), José Eulálio Vieira, o objetivo é conscientizar e coibir essa prática por meio de abordagens e programas educacionais. “A campanha busca essa proximidade com as pessoas, visando orientar para os perigos do uso do cerol, que pode prejudicar muita gente, inclusive levando à morte”.

Além da GCM, a campanha tem o apoio das secretarias de Educação e Esporte (SME) e Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), além de empresas parceiras como o Brinquedo de Papel e o Refreskant.

Serviço

Assunto: Prefeitura lança campanha Pipas Sem Cerol

Data: 19/06 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Praça da Independência, no Jardim Bela Vista

Mais informações: Comunicação Social da GCM – 3524 8619 (Luiz Galvão, Valdsom Batista ou Cecílio Alves)