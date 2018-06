“Precisamos sair do governo analógico e avançar para o digital”, afirma Daniel Vilela

O pré-candidato a governador pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, afirma que “Goiás precisa sair do governo analógico e avançar para o digital”. O parlamentar tem defendido ações modernizadoras da máquina pública mas com o foco voltado para facilitar a vida do cidadão. “Não adianta falar em modernidade e inovação se não estão levando os benefícios disso para o cidadão”, avalia.

O emedebista tem apresentado propostas que unem a tecnologia ao serviço público, como uma digitalização legítima do Vapt Vupt. “Governo digital não se resume a criar um site para reunir telefone, endereço e horário de funcionamento de órgão público, como existe hoje. Nossa proposta é realmente levar para a mão do cidadão, por meio do celular, a possibilidade de agilizar atendimentos, agendar horários ou, dependendo do caso, nem precisar ir a um prédio público para resolver sua demanda.”

Daniel cita que hoje muitos serviços privados já fazem do smartphone seu único meio de contato, agilizando a vida do cliente. “Hoje em dia é possível abrir uma conta bancária e movimentá-la somente pelo celular. O cidadão manda a foto do seus documentos, faz uma assinatura digital, envia sua fotografia em tempo real, enfim, poupa o tempo dele e possibilita também economia ao dispensar a manutenção de grandes estruturas. Nós vamos levar esse tipo de iniciativa para o governo de Goiás”, afirma.

O pré-candidato afirma que, com o uso da tecnologia nos serviços oferecidos pela administração pública, será possível economizar recursos para investir em áreas essenciais e de atribuição do Estado, como Saúde, Segurança e Educação. “Planejamento estratégico e otimização de recursos: esse é o caminho do sucesso nas grandes empresas e precisa ser também na administração pública. Queremos trazer esse olhar para o governo de Goiás, que há muito tempo deixou de ousar e atrapalha a vida do cidadão com sua burocracia.”

Saúde

O deputado já apresentou também uma proposta que usa a tecnologia para melhorar o atendimento em saúde. Ele classifica a ideia como o “uber da saúde”: “No Uber, o cidadão coloca lá os dados uma vez e eles ficam registrados. Vamos fazer o mesmo com os prontuários médicos. Uma vez que o cidadão tenha o aplicativo instalado, suas informações já estarão ali e ele terá consultas com data e hora marcada, dentro da especialidade desejada, seja o médico da rede pública ou privada que tenha convênio com o Estado.”

Daniel ressalta que, para aquelas pessoas que não têm acesso a smartphones, o Estado manterá os canais de atendimento presencial e telefônico. “Embora muitas pessoas já tenham smartphones, a gente sabe que uma parcela da população ainda sem acesso a essa tecnologia, por isso serão mantidos locais para atendimento presencial”, pondera.

Segurança

O parlamentar cita também exemplos do uso da tecnologia na área de Segurança Pública para reduzir a criminalidade. “Monitoramento eletrônico massivo e interligado tem se mostrado muito eficiente, e Goiás precisa avançar nisso”, afirma. Ele lembra que, em 2016, o governo de Goiás investiu apenas R$ 225,7 mil em informação e inteligência. “Isso é insuficiente para garantir a segurança da população”, critica.

Ele cita o exemplo de Jandaia, um município de aproximadamente 6200 habitantes, que conseguiu reduzir a criminalidade com a instalação de 26 câmeras. “Ninguém entra ou sai de Jandaia sem ser monitorado e isso fez a incidência de crimes reduzir. Esse exemplo precisa ser levado para outros municípios e, com uma rede de informação, a polícia será capaz de solucionar crimes com mais agilidade ou mesmo evitar que aconteçam, porque os bandidos se sentirão coibidos.”