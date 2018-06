Rodovia dos Romeiros pronta para receber fiéis

A circulação de veículos e pedestres para Trindade, pela Rodovia dos Romeiros (GO- 060), durante a Festa do Divino Espírito Santo, está assegurada pela Agetop, que se empenhou em deixar o trecho em ótimas condições. A pista de pedestres (via dos romeiros), a rodovia, ciclovia e as praças da Via Sacra receberam obras de reparos e estão prontas para a caminhada dos fiéis e o tráfego de carros, caminhões e bicicletas.

Além da tenda da OVG, das 160 barracas instaladas para vendas de produtos alimentícios, 100 banheiros e 110 lixeiras serão instalados ao longo dos 18 quilômetros da via, para suporte aos romeiros. O lixo será recolhido regular- mente, assim como os banheiros serão limpos diariamente.

Desde que foi inaugurada, na década de 1990, a Rodovia dos Romeiros, Caminho da Fé, recebe manutenção da Agetop, com serviços de reconstrução e sinalização das pistas, recomposição de defensas e meios-fios, além de limpeza de calhas e descidas d’água.

Este ano, quando está previsto que Trindade receba 2,5 milhões de pessoas no período de 20/06 a 02/07, duração a romaria, a Agetop garante a caminhada da fé pela GO-060, no trecho entre Goiânia e Trindade.