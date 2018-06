Anápolis | Unidade de saúde é inaugurada

A prefeitura de Anápolis entregou na última semana a Unidade Básica de Saúde do Parque Iracema. O espaço, que deveria ter sido entregue em agosto de 2015, na gestão anterior, beneficiará uma população estimada de quase 15 mil pessoas. Como a área de cobertura será ampliada, consequentemente haverá a diminuição do número de pacientes que estavam procurando atendimento nas redes de urgência e emergência, principalmente no Cais Jardim Progresso. A previsão é que a unidade atenda 130 pessoas por dia e mil por mês.

Quatro equipes de saúde da família aturarão a partir de hoje no local. Cada uma delas é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista e um auxiliar de saúde bucal, além dos agentes. A unidade contempla as ações de saúde na região, que conta hoje com o Cais do Jardim Progresso para atendimentos de emergência e ambulatoriais.

A costureira Lorena Graziela Alves mora no Residencial Araguaia, que fi ca próximo ao Parque Iracema, disse que ainda hoje buscará atendimento pediátrico para seu fi lho. “Essa unidade de saúde é muito importante para todos nós. Realmente estávamos precisando. É uma demanda muito antiga”, afirmou Lorena.

A estrutura dispõe de quatro salas para atendimento odontológico, das quais quatro para consultórios e três para procedimentos; seis consultórios médicos, salas de expurgação, de esterilização, de farmácia, de almoxarifado, de arquivo, de espera e de limpeza. Completa o projeto, copa, cozinha, vestiários, depósito, jardim de inverno e auditório. O investimento total da obra foi de R$ 1.068.201,32.

“A saúde de Anápolis está muito além de outras grandes cidades do Brasil. Isso graças ao empenho da nossa equipe, que tem trabalhado diuturnamente para oferecer o melhor. Tudo que temos feito é com planejamento para conseguirmos executar da forma mais correta possível”, concluiu o prefeito Roberto Naves.