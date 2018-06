Cidades goianas são incluídas na Ride

Lei sancionada na última semana por Michel Temer beneficiou 10 novos municípios goianos

O presidente da República, Michel Temer, sancionou na última quinta-feira, 14, lei que inclui 10 municípios de Goiás e mais dois de Minas Gerais na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). Com a inclusão, Goiás agora conta com 29 cidades incluídas na região. Com isso, as prefeituras poderão receber recursos diretamente da União.

A proposta havia sido aprovada por senadores no último dia 22 de maio com 64 votos favoráveis e um voto contrário e segue agora para sanção presidencial. Criada em 1998, a Ride tem o objetivo de articular ações administrativas da União, dos estados de Goiás, Minas e do Distrito Federal.

O projeto visa apenas ampliar a área de abrangência da Ride, com base no argumento de que existe um conjunto de municípios limítrofes a essa região que apresentam uma forte ligação socioeconômica com o Distrito Federal e não são seus membros originais. O projeto havia sido aprovado sem o nome do distrito de São Gabriel, em Goiás, que, por ser um distrito da cidade de Planaltina, já integra a Ride.

Pelo texto, passam a fazer parte dessa região dez municípios goianos: Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João d’Aliança, Simolândia e Vila Propício, além dos municípios mineiros de Arinos e Cabeceira Grande.

A Ride já era composta pelo próprio Distrito Federal e pelos municípios goianos de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, além dos municípios mineiros de Unaí e Buritis.

O mapa coincide, na maior parte, com o que os moradores do DF costumam chamar de “região do Entorno”. Até agora, 21 municípios já faziam parte da Ride, além do próprio Distrito Federal. Segundo o IBGE, somadas, essas regiões abrigam 4,4 milhões de habitantes. Sozinho, o DF tem pouco mais de 3 milhões.

Os números colocam a Ride do DF como a quarta região mais populosa do país. O pódio é ocupado pelas regiões metropolitanas de São Paulo (21,4 milhões de habitantes), do Rio de Janeiro (12,4 milhões) e de Belo Horizonte (5,9 milhões).