Em conversa com internautas, Daniel Vilela critica promessas não cumpridas e fala sobre inovação na gestão pública

O pré-candidato ao governo pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, criticou na noite desta terça-feira (19), durante bate-papo ao vivo no Facebook, as promessas não cumpridas pelo governo de Goiás. “Uma imagem que não sai da minha memória é o Marconi (Perillo, ex-governador), segurando uma long neck de cerveja Heineken para anunciar a instalação da empresa lá, que na verdade comprou outra fábrica em Alexânia.” O ex-governador Marconi Perillo prometeu levar a fábrica para Itumbiara, gerando investimentos de R$ 650 milhões e 650 empregos, o que não aconteceu.

Daniel lembrou que a vinda da empresa estava condicionada à concessão de benefícios fiscais. “Inclusive vamos procurar saber se estão usufruindo dos benefícios prometidos em troca da construção da fábrica em Itumbiara”, afirmou em resposta a uma pergunta de um morador da cidade. O parlamentar lembrou ainda que a fábrica da Suzuki no mesmo município não atendeu às expectativas de geração de emprego e renda.

O deputado conversou durante 50 minutos com internautas que acompanharam a transmissão e enviaram perguntas via Facebook e via WhatsApp. Daniel começou o bate-papo falando sobre inovação na gestão pública, especialmente por meio do uso de novas tecnologias voltadas para facilitar a vida dos cidadãos. “É preciso ter ousadia, coragem e descomprometimento com o atraso que, infelizmente, está instalado no governo de Goiás. Precisamos de um Estado competente e que enfrente os problemas vividos pelos goianos.”

O emedebista tem saído na frente na apresentação de propostas e, durante a conversa no Facebook, anunciou mais uma: “Queremos instituir um órgão enxuto mas que seja referência para a aplicação das novas tecnologias nas áreas do Estado”, disse. A nova estrutura ficará responsável por desenvolver programas, aplicativos e ferramentas que aproximem os serviços públicos da população. Seriam eles os responsáveis por elaborar o “Uber da saúde” (ver texto abaixo) a ser instalado em Goiás.

Educação

A internauta Zélia Batista Ribeiro perguntou sobre a preocupante situação da educação em Goiás e como Daniel pretende governar nesta área. O pré-candidato citou o exemplo do Ceará, que tem 77 escolas públicas entre as 100 melhores do país. “Conseguiram isso com investimento em escolas integrais, foco na qualidade da educação básica, qualificação e boa remuneração dos profissionais. Aqui em Goiás iremos repetir esta fórmula de sucesso.” Daniel aproveitou para lembrar que o plano de governo é participativo e sugestões da população são bem-vindas. “Ninguém melhor que o cidadão para saber quais são as necessidades de cada lugar. A nós cabe reunir essas demandas e apresentar as melhores soluções”, afirma.

A vereadora pelo MDB em Anápolis, Elinner Rosa, também enviou seu comentário durante o bate-papo questionando sobre projetos para o município. Daniel disse que “é preciso reconhecer o protagonismo de Anápolis”. Citou os polos farmoquímico e automotivo e lembrou que a cidade oferece modais de logística que precisam ser consolidados. “Vamos concluir o aeroporto de cargas, que foi prometido, onde se colocou milhões de reais e até hoje não está pronto.”

Daniel disse ainda que a “ampliação do DAIA é fundamental”. Para ele, o caminho é oferecer as áreas às empresas, além de incentivos fiscais para atrair novos empreendimentos para Goiás. ” Anápolis é uma cidade onde vamos recuperar a relação política do nosso partido, com compromissos sérios e exequíveis.”

Pré-candidato inova ao conversar com a população ao vivo na internet

Daniel Vilela é o primeiro e único dos pré-candidatos ao governo de Goiás a fazer uma conversa direta com a população por meio do Facebook Live. O evento reuniu mais uma centena de visualizações simultâneas e 2,9 mil durante os 50 minutos de transmissão, com mais de cem perguntas enviadas via Facebook e WhatsApp.

“Acho imprescindível esse contato direto e franco com o eleitor, embora nada substitua o olho no olho, as redes sociais permitem um alcance muito maior”, afirma o parlamentar, que repetirá a experiência em breve. “Vejo os outros pré-candidatos na contramão dessa transparência que o diálogo direto traz”, afirma.

A Live no Facebook é, também, uma quebra de paradigma na comunicação política em Goiás. “Falar, falar e só falar é coisa do passado. A nova política se faz mais próximo da população, ouvindo as demandas populares. Foi dessa forma que levamos adiante a criação das universidades federais de Catalão e de Jataí: visitando o município e ouvindo a população falar sobre este que era um desejo antigo nos dois municípios”, exemplifica.

O pré-candidato tem na tecnologia um dos pontos-chave do seu plano de governo. “Nosso projeto está integrado às ferramentas tecnológicas nas áreas em que isso é possível. Tenho falado que Goiás precisa sair do governo analógico para o governo digital e essa ideia está inserida nas nossas propostas.” O parlamentar cita como exemplo o “Uber da saúde”, um aplicativo que vai centralizar as informações médicas do paciente da rede pública e permitir a marcação de consultas com data e hora direto no smartphone.

O bate-papo contou com perguntas enviadas com antecedência via redes sociais abertas, como o próprio Facebook, e pelo WhatsApp. “Queremos avançar para o conceito de e-governo. Na Estônia, por exemplo, mais de 500 serviços públicos são oferecidos digitalmente. Muitos deles podem ser aplicados aqui e isso está no nosso radar.”

Descontração

A descontração marcou o bate-papo na rede. Logo no início da conversa, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, ex-governador e ex-senador Maguito Vilela, pai de Daniel, acessou a conversa. Daniel comentou a presença dele dizendo que “só não vale fazer pergunta difícil”. Uma internauta quis saber dele se é casado. Daniel mostrou a aliança e disse que sim: “Sou muito bem casado com a Iara e sou pai da Maria Laura e do Fred.” E brincou: “Agora você me deixou sem graça. Mas espero ter me saído bem na resposta, porque a minha mulher deve estar assistindo.”